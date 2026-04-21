Суд ЄС визнав угорський закон проти ЛГБТК порушенням прав людини

Суд дійшов висновку, що закон стигматизує ЛГБТК-спільноту та суперечить базовим цінностям Євросоюзу

Європейський суд постановив, що закон Угорщини, який обмежує доступ до ЛГБТК-контенту, суперечить праву Європейського Союзу та порушує базові права людини. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Йдеться про закон, ухвалений у 2021 році за уряду Віктора Орбана, який забороняє показ або поширення матеріалів про одностатеві стосунки та трансгендерність у медіа й освіті під приводом «захисту дітей».

Суд дійшов висновку, що цей документ порушує Хартію основних прав ЄС, суперечить принципу недискримінації, обмежує свободу отримання та надання послуг та порушує норми щодо захисту персональних даних

У рішенні окремо наголошується, що закон не лише обмежує доступ до інформації, а й формує негативне ставлення до ЛГБТК-людей, фактично стигматизуючи їх і маргіналізуючи в суспільстві. Суд підкреслив, що таке законодавство суперечить фундаментальним цінностям ЄС, закріпленим у статті 2 договору Євросоюзу.

Позов до суду подала Європейська комісія, яку підтримали низка країн-членів ЄС та Європейський парламент.

Нагадаємо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.