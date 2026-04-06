Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап
колаж: glavcom.ua

Унікальна компанія зі штатом в дві людини обслуговує понад чверть мільйона користувачів завдяки штучному інтелекту

Пророцтво головного виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана про появу мільярдних компаній з однією людиною в штаті починає збуватися. 41-річний підприємець із Лос-Анджелеса Меттью Галлахер, використовуючи лише ноутбук, ШІ-інструменти та допомогу свого брата, побудував телемедичну імперію Medvi, яка продемонструвала захопливі темпи зростання та прибутковості. Наразі історія Medvi стала головним прикладом того, як штучний інтелект перетворює наполегливі ідеї на нову бізнес-реальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYTimes.

Для запуску Medvi – платформи, яка постачає препарати для схуднення (GLP-1) та засоби для чоловічого здоров'я – Галлахеру знадобилося лише два місяці та $20 тис. стартового капіталу.

Галлахер використовував ChatGPT, Claude та Grok для написання коду, створення контенту та налаштування бізнес-логіки. Для маркетингу задіяли генератори зображень і відео Midjourney та Runway. Замість сотень менеджерів підприємець створив ШІ-агентів, які аналізують ефективність та обробляють запити клієнтів. Технічну медичну частину (лікарів та аптеки) забезпечують платформи-партнери CareValidate та OpenLoop Health.

За перший повний рік (2025) продажі Medvi склали $401 млн. Цього року брати Галлахери планують вийти на показник у $1,8 млрд.

Порівняно з традиційними гігантами телемедицини, такими як Hims & Hers (де працює понад 2400 людей), Medvi демонструє аномальну рентабельність.

Чистий прибуток Medvi склав 16,2% від загального обігу, тобто близько $65 млн за минулий рік. При таких показниках штат компанії складається лише з двох працівників Меттью та його брата Елліота.

Запуск нових напрямків (наприклад, чоловіче здоров'я) займає тижні, а не місяці, залучаючи по 50 тис. клієнтів за перший же місяць.

Нагадаємо, Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходить з лінії кожні пів години. Суперзавод, розташований у технологічному хабі Китаю, став відповіддю на глобальний запит щодо автоматизації важкої та монотонної праці. Новий завод є результатом спільних зусиль компаній Leju Robotics і Dongfang Precision Science and Technology.

До слова, компанії, що розробляють технології штучного інтелекту, почали залучати акторів імпровізації, щоб навчити моделі краще розпізнавати людські емоції та інтонації розмови. Такі вакансії пропонує платформа Handshake AI, яка надає навчальні дані для провідних лабораторій ШІ. Учасники виконуватимуть імпровізаційні сцени онлайн і допомагатимуть моделям відтворювати природну людську комунікацію.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект бізнес технології медицина США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua