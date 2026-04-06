Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині

Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап

Унікальна компанія зі штатом в дві людини обслуговує понад чверть мільйона користувачів завдяки штучному інтелекту

Пророцтво головного виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана про появу мільярдних компаній з однією людиною в штаті починає збуватися. 41-річний підприємець із Лос-Анджелеса Меттью Галлахер, використовуючи лише ноутбук, ШІ-інструменти та допомогу свого брата, побудував телемедичну імперію Medvi, яка продемонструвала захопливі темпи зростання та прибутковості. Наразі історія Medvi стала головним прикладом того, як штучний інтелект перетворює наполегливі ідеї на нову бізнес-реальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYTimes.

Для запуску Medvi – платформи, яка постачає препарати для схуднення (GLP-1) та засоби для чоловічого здоров'я – Галлахеру знадобилося лише два місяці та $20 тис. стартового капіталу.

Галлахер використовував ChatGPT, Claude та Grok для написання коду, створення контенту та налаштування бізнес-логіки. Для маркетингу задіяли генератори зображень і відео Midjourney та Runway. Замість сотень менеджерів підприємець створив ШІ-агентів, які аналізують ефективність та обробляють запити клієнтів. Технічну медичну частину (лікарів та аптеки) забезпечують платформи-партнери CareValidate та OpenLoop Health.

За перший повний рік (2025) продажі Medvi склали $401 млн. Цього року брати Галлахери планують вийти на показник у $1,8 млрд.

Порівняно з традиційними гігантами телемедицини, такими як Hims & Hers (де працює понад 2400 людей), Medvi демонструє аномальну рентабельність.

Чистий прибуток Medvi склав 16,2% від загального обігу, тобто близько $65 млн за минулий рік. При таких показниках штат компанії складається лише з двох працівників Меттью та його брата Елліота.

Запуск нових напрямків (наприклад, чоловіче здоров'я) займає тижні, а не місяці, залучаючи по 50 тис. клієнтів за перший же місяць.

