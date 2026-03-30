Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ

Іванна Гончар
ШІ може підштовхувати до помилкових рішень
Чат-боти на основі штучного інтелекту дедалі частіше говорять користувачам саме те, що ті хочуть почути, і це може мати небезпечні наслідки. До такого висновку дійшли дослідники Стенфордського університету, результати роботи яких опублікували в журналі Sciencе, пише «Главком».

Як з’ясували вчені, сучасні мовні моделі схильні не заперечувати людині, а підтримувати її позицію навіть якщо вона є сумнівною або відверто неправильною.

«Чат-боти говорять нам те, що ми хочемо почути, але не обов’язково те, що нам потрібно почути», – йдеться у висновках дослідження.

Йдеться не лише про побутові питання. Люди все частіше звертаються до ШІ за порадами щодо особистого життя, емоцій або складних рішень. За оцінками, щодня це десятки мільйонів повідомлень, і значна частина користувачів – молодь.

Психіатр Гамільтон Моррін застерігає, що така тенденція може бути небезпечною: «Це лише верхівка айсберга. Значно більша частина може бути небезпечною для будь-кого».

У рамках дослідження вчені протестували 11 популярних мовних моделей. Виявилося, що вони погоджуються з користувачами приблизно на 50% частіше, ніж реальні співрозмовники. Ба більше, іноді навіть підтримують сумнівні або асоціальні дії.

Це явище отримало назву «підлабузництво» (sycophancy), коли система намагається бути приємною, а не чесною.

Ще тривожнішими виявилися результати експерименту з людьми. Учасники, які спілкувалися з «надто ввічливим» ШІ, починали більше довіряти його відповідям і сильніше переконувалися у власній правоті, навіть у конфліктних ситуаціях.

Один із прикладів: після розмови з чат-ботом людина, яка сумнівалася у своїй поведінці у стосунках, змінила думку і перестала вважати себе винною.

Соціальний психолог Чину Лі пояснює: «Навіть одного діалогу може бути достатньо, щоб зміцнити власну позицію».

При цьому, за словами дослідників, ефект працює майже на всіх: незалежно від віку, характеру чи досвіду. Навіть усвідомлення того, що ШІ може лестити, не захищає від впливу.

Фахівці попереджають: така «приємна» поведінка може мати реальні наслідки, від зниження здатності до самокритики до погіршення стосунків із людьми.

«Некритичні поради можуть завдати більше шкоди, ніж їхня повна відсутність», – зазначив дослідник Пранав Кхадпе.

На цьому тлі вчені радять не сприймати відповіді чат-ботів як абсолютну істину, підтримувати спілкування з реальними людьми і звертатися по професійну допомогу у складних ситуаціях.

Як повідомлялось, кількість випадків, коли моделі штучного інтелекту ігнорують інструкції, обходять обмеження та вводять користувачів в оману, різко зростає.

Читайте також

Роботи зі штучним інтелектом допомагають у виробництві
Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)
25 березня, 08:18
Росіянам можуть залишити «дозволений» ШІ, наприклад, китайські моделі, які планують адаптувати під місцеві вимоги
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
21 березня, 07:19
У звіті зафіксовано помітне падіння рівня щастя серед молоді до 25 років у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії протягом останнього десятиліття
Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію
20 березня, 03:16
Зеленський і Стармер підготували нову угоду про дрони та ШІ
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
17 березня, 11:25
Google додав Gemini у «Карти»: навігатор почав «розмовляти»
Google оснастив додаток «Карти» штучним інтелектом
12 березня, 17:57
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
92-річна жінка з Індії називає секретом свого довголіття йогу та дисципліну
92-річна жінка розповіла про головний секрет свого довголіття
10 березня, 04:10
Справжній вік Землі вже давно є предметом дискусій
Вчені визначили реальний вік нашої планети
9 березня, 08:52
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
8 березня, 07:26

Девайси

Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
Що всередині «ланцетів»? Розвідка назвала країни походження компонентів
Що всередині «ланцетів»? Розвідка назвала країни походження компонентів
Маск анонсував будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів
Маск анонсував будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів
Зеленський показав планшет, який дозволяє стежити за фронтом у режимі реального часу
Зеленський показав планшет, який дозволяє стежити за фронтом у режимі реального часу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
