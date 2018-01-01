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    Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон разводится с мужем

    Артисты приняли совместное решение разорвать отношения
    Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее супруг, актер Джастин Теру, официально объявили о разводе. Артисты уточняют, что решение разорвать отношения было взаимным. Решение о разводе они приняли в конце 2017 года. «Решение было взаимным, это наше общее желание, которое мы приняли в конце прошлого года», – говорится в
    • Сьогодні, 09:55
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    Джастин Теру и Дженнифер Энистон
    Джастин Теру и Дженнифер Энистон

    Артисты приняли совместное решение разорвать отношения

    Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее супруг, актер Джастин Теру, официально объявили о разводе. Артисты уточняют, что решение разорвать отношения было взаимным. Решение о разводе они приняли в конце 2017 года.

    «Решение было взаимным, это наше общее желание, которое мы приняли в конце прошлого года», – говорится в их заявлении.

    Также уточняется, что процедура развода Теру и Энистон будет проходить в частном порядке. Они решили самостоятельно объявить о разводе, чтбы избежать неправильной трактовки этого решения в таблоидах.

    Как известно, Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения в августе 2015. Детей у супругов нет. С 2000 по 2005 год актриса была замужем за Брэдом Питтом.

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    Джерело: 24 канал

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