Регина Тодоренко прокомментировала свой новый роман

Известная телеведущая рассказала об отношениях с последними двумя бойфрендами

Известная украинская экс-ведущая «Орла и Решка» Регина Тодоренко недавно рассталась со своим бойфрендом Никитой Трякиным. Вскоре появились слухи о том, что 27-летняч звезда телеэкранов закрутила роман с 32-летним Владом Топаловым. Как объяснила Регина в свежем интервью, ее постоянные командировки из-за «Орла и решки» стали



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Регина Тодоренко

Известная телеведущая рассказала об отношениях с последними двумя бойфрендами

Известная украинская экс-ведущая «Орла и Решка» Регина Тодоренко недавно рассталась со своим бойфрендом Никитой Трякиным. Вскоре появились слухи о том, что 27-летняч звезда телеэкранов закрутила роман с 32-летним Владом Топаловым.

Как объяснила Регина в свежем интервью, ее постоянные командировки из-за «Орла и решки» стали одной из главных причин разрыва с бойфрендом. «Мы долго пытались быть вместе, держаться друг за друга, но расстояние все-таки сделало свое дело», — рассказала Тодоренко.

Также Регина решила опровергнуть слухи о своем романе с Владом Топаловым, которые начали распространяться в СМИ после одного из ее интервью.

«С Владом нас связывает театральная постановка «Заложи жену в ломбард», премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», – рассказала Регина. Имя своего таинственного избранника, Тодоренко предпочла не раскрывать.

Джерело: Сегодня