  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Регина Тодоренко прокомментировала свой новый роман

    Известная телеведущая рассказала об отношениях с последними двумя бойфрендами
    Известная украинская экс-ведущая «Орла и Решка» Регина Тодоренко недавно рассталась со своим бойфрендом Никитой Трякиным. Вскоре появились слухи о том, что 27-летняч звезда телеэкранов закрутила роман с 32-летним Владом Топаловым. Как объяснила Регина в свежем интервью, ее постоянные командировки из-за «Орла и решки» стали
    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка
    Регина Тодоренко
    Регина Тодоренко

    Известная телеведущая рассказала об отношениях с последними двумя бойфрендами

    Известная украинская экс-ведущая «Орла и Решка» Регина Тодоренко недавно рассталась со своим бойфрендом Никитой Трякиным. Вскоре появились слухи о том, что 27-летняч звезда телеэкранов закрутила роман с 32-летним Владом Топаловым.

    Как объяснила Регина в свежем интервью, ее постоянные командировки из-за «Орла и решки» стали одной из главных причин разрыва с бойфрендом. «Мы долго пытались быть вместе, держаться друг за друга, но расстояние все-таки сделало свое дело», — рассказала Тодоренко.

    Также Регина решила опровергнуть слухи о своем романе с Владом Топаловым, которые начали распространяться в СМИ после одного из ее интервью.

    «С Владом нас связывает театральная постановка «Заложи жену в ломбард», премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», – рассказала Регина. Имя своего таинственного избранника, Тодоренко предпочла не раскрывать.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ