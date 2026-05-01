«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків

glavcom.ua
Потап і Настя Каменських з початку повномаштабного вторгнення виїхали за кордон
Потап і Настя Каменських були у шлюбі з 2019 року 

Подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків. Про це пише «Главком» із посиланням на спільний допис зірок в Instagram.

На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою, де вони розповіли про свої стосунки. «Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. «Як не крути, але ми не пара». Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років», – йдеться у дописі артистів.

Експодружжя також зауважило, що більше не коментуватиме свій розрив, тож це була єдина заява стосовно їхніх стосунків. «Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде», – додали Потап і Каменських.

Потап і Настя Каменських офіційно одружилися 23 травня 2019 року. Пара зіграла пишне весілля, а репер в день свого свята випустив трек «Константа», який він присвятив Насті Каменських. 

До шлюбу артистів пов’язували робочі стосунки, у 2006 році вони заснували спільний гурт «Потап і Настя». Після років існування гурту, в 2017 році артисти оголосили про те, що ставлять на паузу діяльність дуету «Потап і Настя». 

Нагадаємо, Потап розсекретив, де живе зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. За словами репера, вони живуть в різних країнах.

Також повідомлялося, українська співачка Настя Каменських спростувала чутки про розлучення зі скандальним репером і продюсером Потапом. Про це вона заявила на сцені під час одного з виступів. 

Читайте також

Костянтин Октябрський розповів про роботу в проєкті «Орел і Решка»
Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову
Вчора, 13:50
Костянтин Октябрський з ексдружиною Самірою
Відомий український актор розлучився після 10 років шлюбу та назвав причину розриву
29 квiтня, 17:54
Соломія Вітвіцька вперше стане мамою
«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності
28 квiтня, 11:00
Віктор Павлік з’явився у святковому відео Палацу «Україна»
Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком
17 квiтня, 16:32
Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
15 квiтня, 12:13
Полякова зі своєю продюсеркою на початку кар’єри
«Хотіла стати зіркою». Колишня продюсерка Олі Полякової розповіла про чоловіка, який допомагав майбутній зірці робити перші роки
14 квiтня, 21:50
Між Марічкою Довбенко та Тарасом Тополею розгорівся скандал після інтерв'ю співака
Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі
8 квiтня, 09:49
Національний академічний оркестр народних інструментів України виступив на концерті пам'яті Миколи Мозгового
Концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового: як пройшло легендарне шоу (фото, відео)
6 квiтня, 13:54
Користувачі зазначають, що подібний контент зараз сприймається болісно
«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика
3 квiтня, 18:46

Шоу-біз

«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків
«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні
Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні
Зірка фільму «Диявол носить Прада 2» з’явилася на публіці в образі з кольорами прапора України (фото)
Зірка фільму «Диявол носить Прада 2» з’явилася на публіці в образі з кольорами прапора України (фото)
Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт
Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
