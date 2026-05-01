«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків

Потап і Настя Каменських з початку повномаштабного вторгнення виїхали за кордон

Подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків. Про це пише «Главком» із посиланням на спільний допис зірок в Instagram.

На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою, де вони розповіли про свої стосунки. «Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. «Як не крути, але ми не пара». Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років», – йдеться у дописі артистів.

Експодружжя також зауважило, що більше не коментуватиме свій розрив, тож це була єдина заява стосовно їхніх стосунків. «Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде», – додали Потап і Каменських.

Потап і Настя Каменських офіційно одружилися 23 травня 2019 року. Пара зіграла пишне весілля, а репер в день свого свята випустив трек «Константа», який він присвятив Насті Каменських.

До шлюбу артистів пов’язували робочі стосунки, у 2006 році вони заснували спільний гурт «Потап і Настя». Після років існування гурту, в 2017 році артисти оголосили про те, що ставлять на паузу діяльність дуету «Потап і Настя».

