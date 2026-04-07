Alyosha заблокувала ексчоловіка Тараса Тополю в соцмережах: як відреагував співак

У грудні 2025 року Олена та Тарас Тополі оголосили про розлученння
Співак пояснив, чому його заява про розлучення з Оленою Тополею була опублікована не у співавторстві з нею

Співачка Олена Тополя заблокувала свого ексчоловіка після того, як пара оголосила про розлучення. Про це заявив фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя та прокоментував, як відреагував на вчинок колишньої дружини. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю музиканта.

У своєму інтерв’ю Тарас Тополя пояснив, чому новина про його розлучення з Оленою Тополею не була спільною з нею. Співак не зміг опублікувати допис у співавторстві з ексдружиною, тому що вона його заблокувала у соцмережах.

Тому артист був змушений поширювати відповідну новину окремо на своїх сторінках. «Це мала бути наша спільна публікація, але не все від мене залежить. Тому що, можливо, хтось заблокував іншого, тому так і сталося. У моїх планах це мала бути спільна публікація», – зазначив співак.

Проте Тарас Тополя зауважив, що він не блокував дружину у відповідь та не відписався від неї. Для нього такий вчинок є «несерйозним».

Також музикант зауважив, що крім публікації, де він повідомив про розлучення, він більше не планує коментувати свої почуття та переживання стосовно розлучення. «Для чого це? Я живу своє життя, в мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітьми. Я як батько продовжують бути ним для них. Це найважливіше», – зауважив артист.

Питання, чи залишилися у Тараса Тополі почуття до його ексдружини, він вирішив залишити без коментарів. Водночас питання про виховання дітей експодружжя приймає спільно.

Нагадаємо, подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію. Олена Тополя зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим.

Також співачка повідомила, що ця публікація є єдиним коментарем, який пара опублікувала в мережі, тому колишнє подружжя більше не коментуватиме цю новину, адже вона викличе чимало увагу, на думку Олени Тополі. Таке ж повідомлення опублікував і Тарас Тополя, тож ця заява була спільним коментарем подружжя, однак опублікована окремо. 

До слова, зголом у мережі з’явилася інформація про причини розлучення зіркового подружжя Олени та Тараса Тополі. Експодружжя не розголошувало причину свого розлучення та побажало залишити це поза коментарями. Однак з рішення суду про розірвання шлюбу стало відомо, що однією з причин було погіршення стосунків між чоловіком та дружиною.

Alyosha заблокувала ексчоловіка Тараса Тополю в соцмережах: як відреагував співак
