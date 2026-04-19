Поет та військовий Павло Вишебаба одружився через три місяці після знайомства: як минуло весілля

glavcom.ua

Атмосфера весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію
Письменник і блогерка здивували неформальною церемонією у Тернополі

Письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Як повідомляє «Главком», фото з цього дня вони опублікували в соцмережах, показавши природність і простоту моменту.

Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію.

«Ми одружились і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випили кави, купили книжок і поїсти веганських хот-догів», – написав під фото Павло Вишебаба.

Образ пари також став частиною святкової історії: Павло Вишебаба обрав костюм у клітинку з білою сорочкою та темною краваткою, тоді як Анжеліка Кравець з’явилася у білій мереживній сукні з довгими рукавами та фатою. Контраст класики й невимушеності підкреслювали кеди на ногах нареченої, які додали образу сучасного настрою.

«Якщо захочете нас привітати – в коментарях і в профілі важливий збір для мого підрозділу «Мінотавр», будемо вдячні», – зазначив наречений.

«Найбільша подяка за цей день моєму чоловікові, який зробив усе, як я хотіла, і щоб я була щаслива», – зазначила Анжеліка в Instagram, поділившись святковими кадрами.

Павло Вишебаба – український письменник і військовослужбовець, який активно поєднує творчість із службою. Анжеліка Кравець відома як письменниця та блогерка, яка веде публічну діяльність у медіапросторі. Їхній шлюб став несподіваною подією для аудиторії через короткий період знайомства.

Раніше український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба повідомив про заручини зі своєю коханою Анжелікою.

До слова, для Павла Вишебаби це буде другий шлюб. Раніше, 2015 року, він був одруженим з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко. До слова, їхнє весілля тоді стало першим в Україні, оформленим онлайн-заявкою у РАЦСі. 2016 року у подружжя народилася донька Зореслава. Однак 2022 року подружжя розлучилося. Спочатку колишні приховували причини розриву, але згодом Інна публічно натякнула на зради ексчоловіка. У відповідь військовий заперечив такі звинувачення й наголосив, що у нові стосунки вступав уже після розлучення.

