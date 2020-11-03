19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)

Девушка примерила наряд в стиле героинь известного фильма

Старшей дочери 38-летней Веры Брежневой нравится экспериментировать с образами и демонстрировать яркую внешность. В этот раз Соня преобразилась в Fembot из комедии 1997 года «Остин Пауэрс: человек-загадка международного масштаба». Fembot — сексуальные девушки-роботы, охотившиеся на главного героя фильма. В их груди были спрятаны пулеметы.

Киперман повторила образы этих опасных красоток. Дочь певицы сделала похожую высокую прическу и макияж с яркими стрелками. Она надела откровенный пеньюар с розовым мехом на груди и длинные перчатки в тон. Завершающим штрихом стали изящные аксессуары – серьги, цепочка и стразы вокруг глаз.

«У меня нет слов, напомнили мне Монро», «Совсем взрослая», «Розовый ей к лицу», «Королева!», «Красотка!», «Из России с любовью», «Да, огонь!», «Ты и твоя мама – красотки!», «Красивая девушка», — высказались пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.