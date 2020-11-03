  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)

    • Розсилка
    <p>19-летняя Соня Киперман показала результат перевоплощения</p> <div></div> - 19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)

    19-летняя Соня Киперман показала результат перевоплощения

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка примерила наряд в стиле героинь известного фильма

    Старшей дочери 38-летней Веры Брежневой нравится экспериментировать с образами и демонстрировать яркую внешность. В этот раз Соня преобразилась в Fembot из комедии 1997 года «Остин Пауэрс: человек-загадка международного масштаба». Fembot — сексуальные девушки-роботы, охотившиеся на главного героя фильма. В их груди были спрятаны пулеметы.

    Киперман повторила образы этих опасных красоток. Дочь певицы сделала похожую высокую прическу и макияж с яркими стрелками. Она надела откровенный пеньюар с розовым мехом на груди и длинные перчатки в тон. Завершающим штрихом стали изящные аксессуары – серьги, цепочка и стразы вокруг глаз.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой повторила легендарный секси-образ (фото)
    instagram.com/sonyaxkiperman/

     «У меня нет слов, напомнили мне Монро», «Совсем взрослая», «Розовый ей к лицу», «Королева!», «Красотка!», «Из России с любовью», «Да, огонь!», «Ты и твоя мама – красотки!», «Красивая девушка», — высказались пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies