22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Син Шерон Стоун Роан Джозеф Бронштайн одружується з українкою Анною Євтушенко
фото: instagram.com/roan_j_stone

За даними ЗМІ, акторка повністю підтримує вибір Роана та тепло ставиться до його нареченої

Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун, Роан Джозеф Бронштейн оголосив про заручини з 22-річною українкою Анна Євтушенко. Про це пара повідомила в Instagram, опублікувавши серію романтичних світлин, пише «Главком».

Анна лаконічно підписала фото словами «Мій наречений», чим офіційно підтвердила стосунки. На знімках закохані не приховують почуттів – обіймаються та цілуються перед камерою.

22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун фото 1
фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

Після оголошення заручин пара вирушила у спільну подорож до В’єтнаму. Роан активно ділиться кадрами з відпочинку та місцевих локацій. Увагу підписників також привернуло нове татуювання на шиї 25-річного Роана – відбиток поцілунку.

Про заручини пари інсайдери говорили ще наприкінці минулого року. За даними Daily Mail, Роан освідчився Анні приблизно за тиждень до Нового року. Тоді у соцмережах з’являлися фото рук пари, де на безіменному пальці дівчини було видно каблучку з великим діамантом.

22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун фото 2
фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

ЗМІ також повідомляють про реакцію Шерон Стоун на майбутній шлюб сина. За словами джерел, акторка повністю підтримує вибір Роана та тепло ставиться до його нареченої.

«Шерон у захваті. Сім’я для неї – найважливіше, і вона хоче для своїх дітей лише щастя», – цитує видання близьке до родини джерело.

Що відомо про Анну Євтушенко

22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун фото 3
фото: instagram.com/roan_j_stone

Анні Євтушенко 22 роки. До повномасштабного вторгнення РФ вона активно подорожувала, а навесні 2022 року публічно підтримала Україну та висловлювала віру в перемогу. Після цього дівчина переїхала за кордон, тривалий час жила в Канаді, а нині, згідно з її профілем у соцмережах, мешкає в Лос-Анджелесі.

Коли саме почалися стосунки Анни та Роана невідомо. Однак перші публічні коментарі Роана з романтичним підтекстом під її дописами з’явилися ще восени минулого року.


