22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун
За даними ЗМІ, акторка повністю підтримує вибір Роана та тепло ставиться до його нареченої
Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун, Роан Джозеф Бронштейн оголосив про заручини з 22-річною українкою Анна Євтушенко. Про це пара повідомила в Instagram, опублікувавши серію романтичних світлин, пише «Главком».
Анна лаконічно підписала фото словами «Мій наречений», чим офіційно підтвердила стосунки. На знімках закохані не приховують почуттів – обіймаються та цілуються перед камерою.
Після оголошення заручин пара вирушила у спільну подорож до В’єтнаму. Роан активно ділиться кадрами з відпочинку та місцевих локацій. Увагу підписників також привернуло нове татуювання на шиї 25-річного Роана – відбиток поцілунку.
Про заручини пари інсайдери говорили ще наприкінці минулого року. За даними Daily Mail, Роан освідчився Анні приблизно за тиждень до Нового року. Тоді у соцмережах з’являлися фото рук пари, де на безіменному пальці дівчини було видно каблучку з великим діамантом.
ЗМІ також повідомляють про реакцію Шерон Стоун на майбутній шлюб сина. За словами джерел, акторка повністю підтримує вибір Роана та тепло ставиться до його нареченої.
«Шерон у захваті. Сім’я для неї – найважливіше, і вона хоче для своїх дітей лише щастя», – цитує видання близьке до родини джерело.
Що відомо про Анну Євтушенко
Анні Євтушенко 22 роки. До повномасштабного вторгнення РФ вона активно подорожувала, а навесні 2022 року публічно підтримала Україну та висловлювала віру в перемогу. Після цього дівчина переїхала за кордон, тривалий час жила в Канаді, а нині, згідно з її профілем у соцмережах, мешкає в Лос-Анджелесі.
Коли саме почалися стосунки Анни та Роана невідомо. Однак перші публічні коментарі Роана з романтичним підтекстом під її дописами з’явилися ще восени минулого року.
