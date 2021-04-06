29-летняя звезда популярного сериала внезапно умерла от приступа эпилепсии

29-летняя актриса Амия Лоундес ушла из жизни

Звезда популярного британского научно-фантастического сериала скончалась на заднем дворе дома своих родителей

У актрисы не была диагностирована эпилепсия, несмотря на то, что у нее произошла серия припадков. При этом последний из них Амия пережила всего за несколько недель до трагедии. Родители актрисы призналась, что даже они не понимали, насколько серьезной может быть ситуация и что эта болезнь смертельно опасна.

Первый припадок у девушки произошел еще три года назад, а еще один — в мае 2020 года. Однако врачи посчитали, что это может быть связано с проблемами с сердцем. В итоге звезде сериала «Доктор Кто» не выписали препараты, который блокируют возможность новых припадков.

«У Амии был первый приступ в 2018 году, но мы узнали правду об эпилепсии только после ее смерти. И она, и мы хотели бы иметь возможность осознавать, что такие припадки, как и сердечные приступы, могут быть фатальными. Ничто не вернет мою дочь, но если это поможет спасти жизни других, то этого стоит того», — поделилась мама погибшей в беседе с The Mirror.

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Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.