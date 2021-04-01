34-летняя Ирина Федишин продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Карпатах

Звезда в купальнике понежились в чане

Популярна украинская певица Ирина Федишин не стесняется демонстрировать свою фигуру.

Так, звезда, которая сейчас отдыхает с подругой в Карпатах, на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, сделанных во время релакса в чане.

На снимке Ирина позирует в синем сплошном купальнике, в то время как ее подружка в желтом открытом бикини. Девушки на фото изображены сидя на краю чана и демонстрируя свои роскошные фигуры.

«Иногда можно услышать от друзей Что делать в Карпатах? Когда я приезжаю в горы, первым делом бегу на речку. Там царит особая атмосфера единения с природой. И именно на той поляне в лесу ты забываешь обо всех проблемах. Уже вторым делом, я иду в чан. Прекрасное самочувствие и заряд энергии гарантированно», - отметила певица.

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