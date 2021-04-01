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    34-летняя Ирина Федишин продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Карпатах

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    Певица Ирина Федишин - 34-летняя Ирина Федишин продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Карпатах
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Звезда в купальнике понежились в чане

    Популярна украинская певица Ирина Федишин не стесняется демонстрировать свою фигуру.

    Так, звезда, которая сейчас отдыхает с подругой в Карпатах, на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, сделанных во время релакса в чане.

    На снимке Ирина позирует в синем сплошном купальнике, в то время как ее подружка в желтом открытом бикини. Девушки на фото изображены сидя на краю чана и демонстрируя свои роскошные фигуры.

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    34-летняя Ирина Федишин продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Карпатах
    34-летняя Ирина Федишин продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Карпатах
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Иногда можно услышать от друзей Что делать в Карпатах? Когда я приезжаю в горы, первым делом бегу на речку. Там царит особая атмосфера единения с природой. И именно на той поляне в лесу ты забываешь обо всех проблемах. Уже вторым делом, я иду в чан. Прекрасное самочувствие и заряд энергии гарантированно», - отметила певица.

    Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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