  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша в мире показала лицо без ретуши и удивила фанатов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Предпринимательница Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша в мире показала лицо без ретуши и удивила фанатов
    Предпринимательница Кайли Дженнер
    Фото: @kyliejenner

    Фанаты похвалили знаменитость за естественную фотографию и принялись писать ей комплименты в комментариях

    Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, показала лицо без фильтров и ретуши на новых фото и удивила поклонников. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

    На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в салоне автомобиля. Она одета в белый топ без рукавов, ее образ дополняет серебристое колье в виде цепи. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «Без фильтров. Счастливого понедельника», — подписала она пост, который набрал больше 6,5 миллиона лайков.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Самая сексуальная миллиардерша в мире показала лицо без ретуши и удивила фанатов
    Самая сексуальная миллиардерша в мире показала лицо без ретуши и удивила фанатов
    Самая сексуальная миллиардерша в мире показала лицо без ретуши и удивила фанатов
    instagram.com/kyliejenner/

    Фанаты похвалили знаменитость за естественную фотографию и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Черт, ты выглядишь очень хорошо», «Ей даже не нужны фильтры», «Вау», «Прекрасна как снаружи, так и изнутри», «Потрясающая», «Не стесняйся, публикуй фото без макияжа и без фильтров», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

    Читайте также: Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies