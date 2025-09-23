ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом

ВООЗ зробила заяву на фоні виступу президента США щодо зв’язку аутизму з вакцинацією та вживання парацетамолу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що докази зв’язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом є «суперечливими». Таку заяву зробив речник ВООЗ Тарік Яшаревич у Женеві після того, як президент США Дональд Трамп пов'язав аутизм із вакцинацією та прийомом парацетамолу (Тайленол). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Докази залишаються суперечливими», – заявив речник ВООЗ Тарік Яшаревич.

Тарік Яшаревич підкреслив, що «наука довела», що вакцини не викликають аутизму, і їхня цінність у порятунку життів не повинна ставитися під сумнів. Він наголосив, що твердження про зв'язок між аутизмом і вакцинацією, а також вживанням парацетамолу, не мають наукового підтвердження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав вагітних жінок припинити приймати знеболювальний препарат «Тайленол», який містить парацетамол. На думку американського лідера, це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Washington Post.

За словами Трампа, припинення прийому препарату є «революційним відкриттям» у боротьбі з аутизмом. Варто зазначити, що наукова спільнота вже давно відкинула зв'язок парацетамолу з аутизмом через відсутність вагомих доказів.

Президент США також заявив, що американським дітям нібито роблять «80 різних щеплень вакцин». Глава держави хоче скасування обов'язкової вакцинації від гепатиту B для тих, хто не досяг 12 років, буцімто через те, що хвороба передається статевим шляхом. Насправді дитина може захворіти через контакт з побутовими речами носія вірусу.