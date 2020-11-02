51-летняя Дженнифер Лопес в платье с глубоким разрезом опасно снялась на столе (фото)

Звезда выбрала головокружительно смелый образ

На днях певица Дженнифер Лопес примерила ультраоблегающее платье из атласа с длинными рукавами. Этот наряд был бы целомудренным, если бы не экстремальный разрез, полностью обнажающий бедро.

Лопес кокетливо прилегла на бильярдном столе. Возлюбленная Алекса Родригеса приняла удачную позу, которая подчеркнула все изгибы ее соблазнительной фигуры. Яркой деталью образа дивы стали ботфорты в тон платью на высокой шпильке. Дженнифер пронзительно смотрела в объектив своим «фирменным» томным взглядом.

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Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.