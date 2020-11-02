  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Лопес в платье с глубоким разрезом опасно снялась на столе (фото)

    • Розсилка
    <p>Певица Дженнифер Лопес приняла участие в новой провокационной съемке</p> <div></div> - 51-летняя Дженнифер Лопес в платье с глубоким разрезом опасно снялась на столе (фото)

    Певица Дженнифер Лопес приняла участие в новой провокационной съемке

    instagram.com/jlo/

    Звезда выбрала головокружительно смелый образ

    На днях певица Дженнифер Лопес примерила ультраоблегающее платье из атласа с длинными рукавами. Этот наряд был бы целомудренным, если бы не экстремальный разрез, полностью обнажающий бедро.

    Лопес кокетливо прилегла на бильярдном столе. Возлюбленная Алекса Родригеса приняла удачную позу, которая подчеркнула все изгибы ее соблазнительной фигуры. Яркой деталью образа дивы стали ботфорты в тон платью на высокой шпильке. Дженнифер пронзительно смотрела в объектив своим «фирменным» томным взглядом.

    screenshot_4_62
    instagram.com/jlo/

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    актриса самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies