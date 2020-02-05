Платье и сережки: Меган Фокс превратила 7-летнего сына в принцессу



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33-летняя Меган Фокс в очередной раз продемонстрировала свою лояльность к детям

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Семилетний сын голливудской актрисы Меган Фокс и ее 46-летнего коллеги Брайана Остина Грина вновь оказался в центре внимания. Он появился на публике, облачившись в оригинальный девичий наряд. Ноа заметили вместе с отцом, когда они следовали на детский праздник. Репортеры запечатлели их на парковке. Мама нарядила сына в пышное голубое платье. Это образ принцессы Эльзы, главной героини мультфильма «Холодное сердце».

Меган сделала ребенку лаконичную прическу - собрала его длинные светлые волосы в хвост. Она разрешила Ноа украсить уши девичьими сережками с камнями. Образ завершили модные кеды с изображением сказочных героев.

Фокс вышла замуж в 2010 году. Они воспитывают троих детей - семилетнего Ноа, пятилетнего Боди Рэнса и трехлетнего Джорни Ривера. Супруги пережили кризис в браке, но до развода дело не дошло.



