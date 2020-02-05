  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Платье и сережки: Меган Фокс превратила 7-летнего сына в принцессу

    • Розсилка
    <p>33-летняя Меган Фокс в очередной раз продемонстрировала свою лояльность к детям</p> <div></div> - Платье и сережки: Меган Фокс превратила 7-летнего сына в принцессу

    33-летняя Меган Фокс в очередной раз продемонстрировала свою лояльность к детям

    Звезда фильма «Трансформеры» позволила своему первенцу новую «бьюти-трансформацию»

    Семилетний сын голливудской актрисы Меган Фокс и ее 46-летнего коллеги Брайана Остина Грина  вновь оказался в центре внимания. Он появился на публике, облачившись в оригинальный девичий наряд. Ноа заметили вместе с отцом, когда они следовали на детский праздник. Репортеры запечатлели их на парковке. Мама нарядила сына в пышное голубое платье. Это образ принцессы Эльзы, главной героини мультфильма «Холодное сердце».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Платье и сережки: Меган Фокс превратила 7-летнего сына в принцессу
    Платье и сережки: Меган Фокс превратила 7-летнего сына в принцессу

    Меган сделала ребенку лаконичную прическу - собрала его длинные светлые волосы в хвост. Она разрешила Ноа украсить уши девичьими сережками с камнями. Образ завершили модные кеды с изображением сказочных героев.

    Фокс вышла замуж в 2010 году. Они воспитывают троих детей - семилетнего Ноа, пятилетнего Боди Рэнса и трехлетнего Джорни Ривера. Супруги пережили кризис в браке, но до развода дело не дошло.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                                           


     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ