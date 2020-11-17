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    Шоу-биз

    Стиль собачки: Настя Каменских в октровенном боди похвасталась своей «Ким»

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    <p>Певица Настя Каменских решила показать, в каком наряде ходит дома</p> <div></div> - Стиль собачки: Настя Каменских в октровенном боди похвасталась своей «Ким»

    Певица Настя Каменских решила показать, в каком наряде ходит дома

    instagram.com/kamenskux/

    Вид девушки изумил большую часть ее поклонников

    Популярная певица Настя Каменских в своем Инстаграме показала домашнюю тренировку. Для этого она забралась на специальный тренажер, надев облегающее боди небесно-голубого цвета и приняла пикантную позу.

    А в описании к фото рассказала, что делает и поинтересовалась у поклонников, полезны ли для них подобные посты в соцсети.

    screenshot_17_30
    instagram.com/kamenskux/

    «Девочки, а вы знали, что спорт улучшает нашу кожу? Да, спорт вообще отличная вещь. И фигуру подтягивает, и здоровье укрепляет. Но при чем здесь кожа?

    А вот при чем:

    • Во время тренировок улучшается кровообращение, а значит клетки кожи напитываются кислородом и необходимыми элементами. И за счет этого улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность
    • Регулярные физические нагрузки способствуют выработке коллагена и эластина. А это главные элементы для красоты кожи - чем их больше, чем меньше стареет, сушится и растягивается кожа
    • И помните я уже рассказывала, что от спорта вырабатывается гормон счастья? А счастье и улыбка - это лучше любого макияжа!» – написала Настя Каменских.

    Фанаты не заставили себя ждать и восхитились в комментариях хорошей физической подготовкой звезды и ее неувядающей природной красотой.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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