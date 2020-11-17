Стиль собачки: Настя Каменских в октровенном боди похвасталась своей «Ким»

Вид девушки изумил большую часть ее поклонников

Популярная певица Настя Каменских в своем Инстаграме показала домашнюю тренировку. Для этого она забралась на специальный тренажер, надев облегающее боди небесно-голубого цвета и приняла пикантную позу.

А в описании к фото рассказала, что делает и поинтересовалась у поклонников, полезны ли для них подобные посты в соцсети.

instagram.com/kamenskux/

«Девочки, а вы знали, что спорт улучшает нашу кожу? Да, спорт вообще отличная вещь. И фигуру подтягивает, и здоровье укрепляет. Но при чем здесь кожа?

А вот при чем:

Во время тренировок улучшается кровообращение, а значит клетки кожи напитываются кислородом и необходимыми элементами. И за счет этого улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность

Регулярные физические нагрузки способствуют выработке коллагена и эластина. А это главные элементы для красоты кожи - чем их больше, чем меньше стареет, сушится и растягивается кожа

И помните я уже рассказывала, что от спорта вырабатывается гормон счастья? А счастье и улыбка - это лучше любого макияжа!» – написала Настя Каменских.

Фанаты не заставили себя ждать и восхитились в комментариях хорошей физической подготовкой звезды и ее неувядающей природной красотой.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.