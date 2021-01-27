54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом

Поклонники оценили стройное телосложение актрисы

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вновь поделилась фотографией из отпуска и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость запечатлена в слитном купальнике красного цвета и солнцезащитных очках. Она лежит на сетчатом гамаке, который подвешен над водой.

Поклонники оценили стройное телосложение актрисы в комментариях. «Очень горячо», «Прекрасная богиня», «Тебе безумно идет красный!», «Твои красота и тело вне времени», «Самая стройная женщина на планете в свои 50 с лишним лет», «Вы действительно сногсшибательная женщина», — хвалили они. Публикация набрала больше 522 тысяч лайков.

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