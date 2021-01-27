  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американская актриса Сальма Хайек - 54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом
    Американская актриса Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили стройное телосложение актрисы

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вновь поделилась фотографией из отпуска и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    54-летняя знаменитость запечатлена в слитном купальнике красного цвета и солнцезащитных очках. Она лежит на сетчатом гамаке, который подвешен над водой.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом
    54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом
    54-летняя Сальма Хайек в купальнике изумила фанатов выпуклым телом
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили стройное телосложение актрисы в комментариях. «Очень горячо», «Прекрасная богиня», «Тебе безумно идет красный!», «Твои красота и тело вне времени», «Самая стройная женщина на планете в свои 50 с лишним лет», «Вы действительно сногсшибательная женщина», — хвалили они. Публикация набрала больше 522 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

     Читайте также: У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies