58-летняя Деми Мур слила в сеть пикантные фото дочери в день ее 30-летия

В семье 58-летней американской актрисы праздник

Голливудская звезда Деми Мур отметила юбилей дочери и показала нежные совместные кадры. Звезда фильмов «Стриптиз» и «Привидение» — многодетная мама. У нее трое детей от коллеги Брюса Уиллиса, с которым она прожила 13 лет. Главный герой боевиков является отцом Румер, Скаут и Таллулы. Средней дочери знаменитостей исполнилось 30 лет.

Деми трогательно поздравила наследницу. Она опубликовала интересные совместные кадры. На одном из них артистка позировала с крошкой, которая только появилась на свет. На втором фото Скаут позировала с мамой в новой фотосессии.

Мур запечатлена в пикантном розовом монокини с вырезами на спине. Ее дочь предстала в черном купальнике. Родственницы пребывали в отличном расположении духа. Они смеялись, наслаждаясь обществом друг друга.

Голливудская дива адресовала имениннице трогательные строчки. «Ты уже проложила свой уникальный путь, когда решила родиться на 3,5 недели раньше 30 лет назад. Ты продолжаешь это делать с каждым продуманным и значимым шагом в жизни. Я учусь у тебя ежедневно. Я вдохновляюсь тобой. Для меня честь быть твоей матерью. Люблю безумно, до Луны!» — эмоционально указала Деми.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.