62-летняя Мадонна так дерзко позировала перед камерой топлес, что все забыли о ее возрасте

Звезда с удовольствием эпатирует инста-публику

62-летняя «королева поп-музыки» не перестает удивлять и шокировать фанатов своими образами. Мадонна снова выложила в Инстаграм откровенные снимки и на этот раз предстала перед фанатами топлес.

На фото артистка прикрыла обнаженную грудь длинными светлыми прядями, украсила шею ожерельем и сделала макияж, подчеркивающий губы и глаза. При этом на кадрах у разменявшей седьмой десяток звезды не видно ни единой морщинки.

Эффектные кадры набрали более 826 тысяч лайков, и почитатели звезды не удержались от жарких комплиментов и признаний в любви. Однако некоторые посоветовали Мадонне завязывать с пластикой и вести себя скромнее.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.