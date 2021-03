Украинка сняла клип для рэпера Lil Nas X (видео)

Название клипа состоит из настоящего имени рэпера – Монтеро Ламар Хилл – и из названия фильма Луки Гуаданьино

Украинский клипмейкер Таню Муиньо сняла клип рэперу Lil Nas X на трек Montero (Call Me By Your Name).

События клипа происходят на другой планете. Там Lil Nas X играет на гитаре в образе Евы в райском саду, поддается гипнозу другого существа этой планеты со змеиным хвостом (как символ змея-искусителя), влюбляется, а потом предстает перед судом за это и спускается на пилоне в ад, где соблазняет дьявола.

Название клипа состоит из настоящего имени рэпера – Монтеро Ламар Хилл – и из названия фильма Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем».

Lil Nas X - американский рэп-исполнитель, ставший известным в 2019 году благодаря своему кантри-рэп синглу Old Town Road. Хит занял первое место в американских чартах и стал самым продаваемым треком первой половины 2019 года. Montero (Call Me By Your Name) – первая работа музыканта с ноября 2020 года, когда вышел трек Holiday.

Таню Муиньо – украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Ее отец – кубинец, мать – украинка. В детстве Таня много времени провела в Гаване, сейчас проживает в Одессе. Она снимала клипы для Monatik, Layan, «Время и Стекло», Скриптонита, Кэти Перри, и Cardi B.

