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    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса

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    Певица Мадонна - 63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Артистка выступила с громким признанием

    Американская певица Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации на сцене. Признания 63-летней артистки вошли в документальный фильм Madame X, пишет The Sun.

    В документальной ленте Мадонна заявила, что предпочитает мужчин, которые «тр***ают ее, а затем сваливают».

    В вошедшей в картину беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».

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    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса
    instagram.com/madonna/

    Мадонна впервые изобразила мастурбацию на концерте во время тура Blond Ambition в 1990 году. За это ее задержали после выступления в Торонто, Канада.

    Документальный фильм Madame X посвящен одноименному мировому турне Мадонны, который прошел с сентября 2019-го по март 2020 года. В США премьера картины состоялась 8 октября.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса