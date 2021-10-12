63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса

Артистка выступила с громким признанием

Американская певица Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации на сцене. Признания 63-летней артистки вошли в документальный фильм Madame X, пишет The Sun.

В документальной ленте Мадонна заявила, что предпочитает мужчин, которые «тр***ают ее, а затем сваливают».

В вошедшей в картину беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».

Мадонна впервые изобразила мастурбацию на концерте во время тура Blond Ambition в 1990 году. За это ее задержали после выступления в Торонто, Канада.

Документальный фильм Madame X посвящен одноименному мировому турне Мадонны, который прошел с сентября 2019-го по март 2020 года. В США премьера картины состоялась 8 октября.

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