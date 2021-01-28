73-летняя Нина Матвиенко в купальнике подразнила фанатов откровенными фото

Артистка и ее звездная семья отдыхает в Египте

Народная артистка Украины Нина Матвиенко показалась в купальнике. Так, 73-летняя знаменитость, которая отдыхает с семьей в Египте, наделала пляжных фото. На снимках, которыми поделилась дочь звезды Тоня, Нина Митрофановна позировала лежа на берегу моря во время развлечения с маленькой внучкой, которую также зовут Нина.

«У вас обоих сегодня именины, еще раз поздравляю я вас с Днем Нины! 27 января чтим память Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии», - написала Тоня.

Со своей стороны, поклонники звездной семьи присоединились к поздравлению и отметили, что легендарная певица прекрасно выглядит.

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«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистк

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