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    73-летняя Нина Матвиенко в купальнике подразнила фанатов откровенными фото

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    <p>Звезда развлекалась в море с внучкой</p> <div></div> - 73-летняя Нина Матвиенко в купальнике подразнила фанатов откровенными фото

    Звезда развлекалась в море с внучкой

    instagram.com/tonya_matvienko/

    Артистка и ее звездная семья отдыхает в Египте

    Народная артистка Украины Нина Матвиенко показалась в купальнике. Так, 73-летняя знаменитость, которая отдыхает с семьей в Египте, наделала пляжных фото. На снимках, которыми поделилась дочь звезды Тоня, Нина Митрофановна позировала лежа на берегу моря во время развлечения с маленькой внучкой, которую также зовут Нина.

    «У вас обоих сегодня именины, еще раз поздравляю я вас с Днем Нины! 27 января чтим память Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии», - написала Тоня.

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    73-летняя Нина Матвиенко в купальнике подразнила фанатов откровенными фото
    73-летняя Нина Матвиенко в купальнике подразнила фанатов откровенными фото
    instagram.com/tonya_matvienko/

    Со своей стороны, поклонники звездной семьи присоединились к поздравлению и отметили, что легендарная певица прекрасно выглядит.

    Ранее «Скотч» сообщал, что София Ротару не пускает внучку замуж

    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистк

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    а

    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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