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79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мережа закликала Сергія Пермана організувати концерт Софії Ротару з нагоди її 80-річчя
фото: Sergii Perman/Facebook

Шанувальники Софії Ротару чекають повернення співачки на сцену

Народна артистка України Софія Ротару вразила шанувальників своєю неочікуваною появою у Києві. Зірка показалася на свіжому фото в День Незалежності, чим розбурхала мережу, розповідає «Главком».

Зокрема, до Києва Національна легенда приїхала для зустрічі з керівником Палацу «Україна» Сергієм Перманом. Саме допис Пермана вибухнув коментарями. Користувачі та затяті фанати Софії Михайлівни були вражені та раді побачити її. Річ у тім, що співачка рідко публікує свої фото та майже не веде публічного життя.

79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві фото 1
фото: Sergii Perman/Facebook

Тож її нове фото та візит до Києва стали несподіванкою. У коментарях українці були раді бачити зірку та наголошували на тому, що вже чекають її повернення на сцену. Тож українці сподіваються на ймовірний концерт артистки:

  • «Софія Михайлівна, чекаємо Вашого концерту!»
  • «То чекаємо на концерти Софії Ротару в Палаці «Україна». Сольних не було вже чверть століття».
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві фото 2
фото: Sergii Perman/Facebook
  • «Наша неперевершена легенда!»
  • «Дякую Вам, Софіє Михайлівно, за Ваше життя, за душу щиру, за талант. Нехай Господь береже Вас. З величезною повагою від себе і від людини, якої немає поруч, але яка обожнювала Вас. Дякую! Многая літа!»
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві фото 3
фото: Sergii Perman/Facebook

Зокрема, фанати співачки чекають на її ювілейний концерт у Палаці «Україна», наступного року вона відзначає 80-річчя. Також коментатори закликали Сергія Пермана взятися за організацію концерту Софії Михайлівни:

  • «Як завжди чарівна! Чекаємо наступного року на сцені Палацу «Україна» ювілейний концерт легенди Софії Ротару, щоб нарешті за довгий час почути її наживо на головній сцені країни!»
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві фото 4
фото: Sergii Perman/Facebook
  • «Сергій Перман, чекаю від Вас та Софії Михайлівни в наступному році неперевершений концерт в Палаці «Україна» до ювілею Ротару».
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві фото 5
фото: Sergii Perman/Facebook
  • «Сергію, дуже чекаємо наступного року на концерт Софії Ротару в Палаці «Україна»».

Як розповідав «Главком», народна артистка України, Герой України та Національна легенда Софія Ротару у День Незалежності України мала зустріч з керівником Палацу «Україна» Сергієм Перманом. За непідтвердженою інформацією, Софія Ротару може взяти участь у проєкті «Національна легенда Ігор Поклад», який відбудеться у жовтні в Палаці «Україна». Продюсером проєкту є Сергій Перман.

Нагадаємо, співачка Ауріка Ротару розповідала, що її сестра Софія Ротару мешкає у своєму будинку в Конча-Заспі та насолоджується пенсією, займаючись садом та городом. Також вона розкрила плани Софії Ротару стосовно її повернення на сцену. За її словами, Ротару поки не планує виходити на сцену. Як стверджує Ауріка Ротару, співачка вважає це недоречним під час війни. Однак жінка натякнула, що після завершення війни в Україні Софія Ротару знову може з'явитися на сцені.

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Теги: Київ фото Софія Ротару соцмережі

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