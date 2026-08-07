День народження Софії Ротару. Співачка показала подарунки (фото)

Софія Ротару зустріла 79-річчя у яскравій вишиванці

Сьогодні, 7 серпня, свій день народження святкує народна артистка України Софія Ротару. Співачка показала, як святкує цей день. повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторис зірки.

Софія Ротару поділилася святковим фото. У кадрі артистка з'явилася у чорній вишиванці з яскравим квітковим орнаментом. Свій образ 79-річна зірка доповнила темними сонцезахисними окулярами. На фото Софія Ротару усміхається та дивиться у камеру.

Софія Ротару поділилася свіжим фото з дня народження фото: Іnstagram.com/sofiarotaru.official

Також Ротару показала свої подарунки. Співачку привітали різноманітними букетами квітів. Зокрема, на фото артистка позувала з букетами троянд, гортензій та хризантем.

Співачка Ауріка Ротару розповідала, що її сестра Софія Ротару мешкає у своєму будинку в Конча-Заспі та насолоджується пенсією, займаючись садом та городом. Також сестра артистки розкрила плани Софії Ротару стосовно її повернення на сцену. За її словами, Ротару поки не планує виходити на сцену. Як стверджує Ауріка Ротару, співачка вважає це недоречним під час війни. Однак жінка натякнула, що після завершення війни в Україні Софія Ротару знову може з'явитися на сцені.

Зазначимо, Софія Ротару не часто публікує нові фото. Тож 7 серпня 2025 року, на свій день народження, вона порадувала своїх шанувальників свіжими світлинами. Співачка продемонструвала, де саме зараз перебуває: світлини були зроблені в центрі Києва.

До слова, співачка Софія Ротару згадала про видатного українського музиканта, композитора та поета Володимира Івасюка. Ротару звернулася до композитора та подякувала йому за пісні, які вона виконувала на сцені свого часу.