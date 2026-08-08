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Ротару обурилася через розмір своєї пенсії та подала до суду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Артистка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про перегляд щомісячної виплати
фото з відкритих джерел

Артистці нарахували пенсію у шість тисяч гривень

Українська співачка Ауріка Ротару через суд домоглася повторного розгляду питання про перерахунок своєї пенсії, розмір якої раніше викликав у неї обурення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Oboz.ua.

Артистка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про перегляд щомісячної виплати. Підставою стала довідка про її заробіток, документ видала Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка. У ньому зазначені доходи співачки за період роботи в установі від 1980 до 1986 року. Однак Пенсійний фонд не врахував ці відомості під час розрахунку виплати. Після відмови Ротару вирішила відстоювати свої права в суді.

Розмір пенсії становив шість тисяч гривень. За словами артистки, до цієї суми входила і надбавка за звання народної артистки України. Ротару не приховувала, що вважає таку виплату недостатньою. Водночас співачка продовжує працювати та отримувати дохід від своєї професійної діяльності та відверто говорить, що витрачає на місяць 100 тисяч гривень.

У Пенсійному фонді Львівської області спочатку відмовлялися проводити перерахунок. Там пояснили, що необхідно перевірити достовірність довідки, виданої філармонією, а також отримати відповідний акт перевірки або первинні документи, які підтверджують зазначені в ній дані.

Ротару не погодилася з таким рішенням і звернулася до Львівського окружного адміністративного суду. Суд став на бік артистки та зобов’язав Пенсійний фонд повторно розглянути її заяву про перерахунок і ухвалити рішення по суті.

Нагадаємо, народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та назвала розмір своєї пенсії. Як розповіла Ауріка Ротару, наразі її основний заробіток залежить від здачі в оренду офісних приміщень. Водночас творча діяльність співачки не приносить їй бажаного прибутку під час війни.

Також Ауріка Ротару розкрила, хто з молодих українських співаків їй подобається та назвала імена зірок, з якими б вона заспівала у дуеті. 

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Теги: документи Пенсійний фонд співачка

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