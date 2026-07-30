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За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
Склад у Пензі – один із наймолодших регіональних хабів мережі
фото: соцмережі

OSINT-канали оприлюднили точні координати ураженого об'єкта у Пензі 

Вночі 30 липня безпілотники атакували сортувальний центр Wildberries у Пензі площею 90 тис. кв. м – на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові та osint-канали DniproOfficial, Astra та Exilenova+.

Що відомо про атаку

Місцеві жителі повідомили про вибухи й пожежу в ніч на 30 липня. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко попередив про ракетну небезпеку та повідомив про введення в регіоні плану «Килим» («Ковер») з тимчасовим закриттям повітряного простору, проте про сам об'єкт Wildberries офіційно не говорив. Моніторинговий канал ASTRA, проаналізувавши кадри пожежі, встановив, що вогонь охопив логістичний центр Wildberries за адресою: Пензенська область, Бессоновський район, село Мастинівка, вулиця Польова, будова 1/6. DniproOfficial раніше вказував координати ураженого об'єкта – 53.267317, 44.791081, що відповідає цій же місцевості.

За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries фото 1
карта: DniproOfficial / Telegram

Що це за об'єкт

Ідеться про один із наймолодших регіональних розподільчих центрів мережі Wildberries (РВБ), який обслуговує весь Приволзький федеральний округ. Об'єкт запрацював 14 жовтня 2025 року й приймав поставки за моделлю FBW. За даними уряду Пензенської області, перша черга комплексу площею близько 90–91 тис. кв. м уже введена в експлуатацію, а після завершення будівництва загальна площа мала сягнути 180 тис. кв. м. Пенза розташована на відстані понад 700 км від українського кордону – це один із найвіддаленіших об'єктів Wildberries, які потрапляли під удар.

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Чому склади Wildberries стають ціллю

Українські дрони системно атакують логістичну мережу Wildberries, оскільки через маркетплейс продаються товари подвійного призначення для російської армії – комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли та бронежилети. Детальніше про це – у матеріалі «Главкома» «Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони». Після серії ударів компанія прибрала з платформи розділ «Все для СВО», хоча самі товари військового призначення з продажу не зникли – їх перенесли в інші категорії.

За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries фото 2

Черговий об'єкт у серії атак

Лише напередодні, 29 липня, дрони атакували НПЗ і сортувальний комплекс Wildberries у Рязані – тоді пожежа охопила будівлю площею близько 170 тис. кв. м. Загалом, за даними видання «Вёрстка», у липні безпілотники пошкодили або знищили щонайменше вісім логістичних комплексів Wildberries – це понад 15% усієї складської мережі компанії (5,6 млн кв. м). Атака на Пензу стала черговою у цій серії.

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Нагадаємо, «Главком» писав, що найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару по логістичному хабу в Електросталі 18 липня, де згорів комплекс площею 250 тис. кв. м і загинув один працівник компанії.

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Теги: Wildberries пожежа історія бізнес будівництво соцмережі

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