За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
OSINT-канали оприлюднили точні координати ураженого об'єкта у Пензі
Вночі 30 липня безпілотники атакували сортувальний центр Wildberries у Пензі площею 90 тис. кв. м – на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові та osint-канали DniproOfficial, Astra та Exilenova+.
Що відомо про атаку
Місцеві жителі повідомили про вибухи й пожежу в ніч на 30 липня. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко попередив про ракетну небезпеку та повідомив про введення в регіоні плану «Килим» («Ковер») з тимчасовим закриттям повітряного простору, проте про сам об'єкт Wildberries офіційно не говорив. Моніторинговий канал ASTRA, проаналізувавши кадри пожежі, встановив, що вогонь охопив логістичний центр Wildberries за адресою: Пензенська область, Бессоновський район, село Мастинівка, вулиця Польова, будова 1/6. DniproOfficial раніше вказував координати ураженого об'єкта – 53.267317, 44.791081, що відповідає цій же місцевості.
Що це за об'єкт
Ідеться про один із наймолодших регіональних розподільчих центрів мережі Wildberries (РВБ), який обслуговує весь Приволзький федеральний округ. Об'єкт запрацював 14 жовтня 2025 року й приймав поставки за моделлю FBW. За даними уряду Пензенської області, перша черга комплексу площею близько 90–91 тис. кв. м уже введена в експлуатацію, а після завершення будівництва загальна площа мала сягнути 180 тис. кв. м. Пенза розташована на відстані понад 700 км від українського кордону – це один із найвіддаленіших об'єктів Wildberries, які потрапляли під удар.
Чому склади Wildberries стають ціллю
Українські дрони системно атакують логістичну мережу Wildberries, оскільки через маркетплейс продаються товари подвійного призначення для російської армії – комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли та бронежилети. Детальніше про це – у матеріалі «Главкома» «Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони». Після серії ударів компанія прибрала з платформи розділ «Все для СВО», хоча самі товари військового призначення з продажу не зникли – їх перенесли в інші категорії.
Черговий об'єкт у серії атак
Лише напередодні, 29 липня, дрони атакували НПЗ і сортувальний комплекс Wildberries у Рязані – тоді пожежа охопила будівлю площею близько 170 тис. кв. м. Загалом, за даними видання «Вёрстка», у липні безпілотники пошкодили або знищили щонайменше вісім логістичних комплексів Wildberries – це понад 15% усієї складської мережі компанії (5,6 млн кв. м). Атака на Пензу стала черговою у цій серії.
Нагадаємо, «Главком» писав, що найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару по логістичному хабу в Електросталі 18 липня, де згорів комплекс площею 250 тис. кв. м і загинув один працівник компанії.
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