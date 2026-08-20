Ліквідація наслідків атаки на Київщину: рятувальники показали ситуацію на об'єктах (фото)

Ліквідація наслідків ускладнюється безпековою ситуацією

У ніч на 20 серпня ворог завдав удару по Київській області – повітряна атака тривала усю ніч. Вогнеборці приборкують пожежі на двох об’єктах паливної інфраструктури у Броварському районі, а також ліквідовують загоряння двох складських будівель на Бориспільщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Триває гасіння пожеж на території складів на Бориспільщині фото: ДСНС Київщини

Ліквідація наслідків ускладнюється безпековою ситуацією: під час оголошення повітряних тривог підрозділи та техніка відходять у безпечні місця, а одразу після відбою – негайно відновлюють гасіння.

До приборкання вогню залучено авіацію ДСНС.

Гасіння пожеж відбувається із залученням авіації ДСНС фото: ДСНС Київщини

Станом на цей час підтверджено інформацію про одну загиблу особу та сімох постраждалих. Інформація продовжує оновлюватися.

фото: ДСНС Київщини

Гасіння пожежі на Київщині фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

Один зі складів практично знищено вогнем фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

Ліквідація наслідків триває фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, російські війська завдали комбінованих ударів по мирному населенню Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.

Масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.