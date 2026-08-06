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У Києві викрито нелегальний розплідник доберманів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві викрито нелегальний розплідник доберманів
Доберман — собака, яка без належного виховання та постійного ментального завантаження легко стає неконтрольованою або гіперактивною
фото: dogs.com.ua/ілюстративне

Через погіршення здоров’я власниці розплідника догляд за тваринами ліг на плечі її літньої матері.

У Солом’янському районі столиці правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами в приватному розпліднику. Про це повідомили в поліції Києва, інформує «Главком».

Приводом для перевірки стало звернення представника громадської організації. Під час огляду приміщення поліцейські виявили близько 30 доберманів, яких утримували в антисанітарних умовах. Собаки тривалий час перебували в клітках, були обмежені в пересуванні й повноцінному харчуванні, через що доведені до виснаженого стану.

Як з’ясували правоохоронці, власниця закладу через погіршення здоров’я кинула належний догляд за тваринами, а опіку довелося взяти її 80-річній матері. Крім того, у розплідника не було діючого дозволу від Кінологічної спілки України – попередні документи вже втратили чинність.

Помешкання, в якому утримувалися тварини
Помешкання, в якому утримувалися тварини
фото: поліція Києва
Металеві клітки, в яких утримувалися собаки
Металеві клітки, в яких утримувалися собаки
фото: поліція Києва

Наразі 27 доберманів перебувають під опікою волонтерів. Долею ще п’ятьох собак опікуються фахівці: після повного ветеринарного огляду для них оберуть безпечні умови утримання. За ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження  з твариною.

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Теги: тварини Київ

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