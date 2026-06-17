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Обраниця експрем'єра Канади Кеті Перрі вперше висловилася про розлучення з Орландо Блумом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кеті Перрі натякнула на згадку ро розлучення у своєму новому кліпі
фото: Іnstagram.com/katyperry

Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися після дев'яти років стосунків

Американська співачка Кеті Перрі, яка зустрічається з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, вперше висловилася про розлучення з колишнім чоловіком, актором Орландо Блумом. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello!

Кеті Перрі висловилася про складний рік у її житті, коли вона розійшлася з Орландо Блумом. Експодружжя виховує спільну доньку Дейзі. За словами співачки, минулий рік був для неї важким. Про це вона згадує у кліпі до своєї нової пісні Watch It Burn. «У кліпі Watch It Burn я борюся зі своєю темрявою. Минулий рік був досить важким. Я не дозволяла собі гніватися», – сказала зірка.

Кеті Перрі дала інтерв'ю, де висловилася про розлучення з Орландо Блумом
Кеті Перрі дала інтерв'ю, де висловилася про розлучення з Орландо Блумом
фото: Іnstagram.com/katyperry

Не згадуючи про розлучення буквально, виконавиця зазначила, що вона рухається далі та отримала досвід зі свого старого етапу життя під час шлюбу з Блумом. «Відчуймо цей біль. Відчуймо цей гнів. Рухаймось далі… Давайте також винесемо з цього уроки», — додала вона.

Зірки Кеті Перрі та Орландо Блум розлучилися після дев'яти років стосунків та чотирьох років шлюбу
Зірки Кеті Перрі та Орландо Блум розлучилися після дев'яти років стосунків та чотирьох років шлюбу
фото: АР

Зазначимо, британський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі завершили свої стосунки після дев’яти років разом. Вони булди у шлюбі чотири роки. Подружжя виховує чотирирічну доньку Дейзі Дав.

Ця новина з’явилася після того, як Орландо Блум відвідав весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес без супроводу Кеті Перрі. За словами інсайдерів, стосунки пари загострилися через труднощі в кар’єрі співачки. Згодом стало відомо про офіційний розрив пари. Подружжя розлучилося.

Після розлучення Кеті Перрі почали помічати у компанії колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Згодом вони офіційно підтвердили свої стосунки після кількох місяців чуток. У своєму Instagram Перрі опублікувала серію фото та відео з їхньої поїздки до Японії, що стало їхнім першим публічним підтвердженням роману.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо позують на червоній доріжці
Кеті Перрі та Джастін Трюдо позують на червоній доріжці
фото: Іnstagram.com/katyperry

Нагадаємо, співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше вийшли на червону доріжку кінофестивалю Трайбека в Нью-Йорку. Пара офіційно з'явилася на публіці, не приховуючи своїх почуттів. Перед камерами закохані трималися поруч, сміялися, обіймалися та дивилися один на одного.

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Теги: Джастін Трюдо співачка розлучення Кеті Перрі

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Шоу-біз

Обраниця експрем'єра Канади Кеті Перрі вперше висловилася про розлучення з Орландо Блумом
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