Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал

Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Тиха Нава» Сергій Кисіль дав інтерв’ю «Главкому»

Український серіал «Тиха Нава» став одним із найобговорюваніших проєктів останнього часу. Напружений сюжет та сильні акторські роботи привернули увагу глядачів. Виконавець однієї з головних ролей – мера міста Тиха Нава – Сергій Кисіль в інтерв’ю «Главкому» розповів, у яких умовах знімали серіал і з якими викликами стикається українське серіальне виробництво.

За словами актора, його участь у проєкті тривала всього п’ять знімальних днів, і саме брак часу він називає однією з ключових проблем індустрії.

«Бувало, що ти просто не маєш часу, аби зробити додатковий дубль», – зізнається Кисіль. Він наводить приклад сцени зґвалтування Кіри персонажем Фоменка, на яку наприкінці знімального дня було відведено лише сім хвилин.

Актор зазначає, що навіть переглядаючи готовий серіал, ловить себе на думці, що деякі сцени хотів би зіграти інакше. «Я думаю, що навіть найбільш геніальний актор не зробив би за сім хвилин чогось такого, щоб аж «вау», – каже він.

Для порівняння Сергій Кисіль згадує західні проєкти: один епізод серіалу «Картковий будинок» знімають упродовж 10-15 змін, тоді як в Україні за 10-15 днів можуть відзняти цілий серіал – без повноцінних читок і репетицій. Водночас актор підкреслює, що попри складні умови в українському кіно працюють надзвичайно сильні професіонали – режисери, актори, оператори, художники з гриму та костюмери.

«Наведу такий приклад: усі сцени в кабінеті мера знімалися за одну зміну. (Обережно, далі спойлер! – «Главком») Ще один приклад: квартира Кіри – там, де і пан Капінос стріляється, там і секс, там і якісь стосунки, погрози… Це все теж знімалося за одну зміну. Тому коли ви знімаєте 18-22 сцени на день, все відбувається якось на автоматі», – зізнається Сергій Кисіль.

Зйомки «Тихої Нави» проходили в Києві, Ірпені та на різних локаціях Київської області. Далекі виїзди, за словами актора, були обмежені через додаткові витрати, зокрема на пальне.

