Головна Країна Культура
search button user button menu button

Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
Сергій Кисіль у ролі мера Тихої Нави
фото надано «Київстар ТБ»

Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Тиха Нава» Сергій Кисіль дав інтерв’ю «Главкому»

Український серіал «Тиха Нава» став одним із найобговорюваніших проєктів останнього часу. Напружений сюжет та сильні акторські роботи привернули увагу глядачів. Виконавець однієї з головних ролей – мера міста Тиха Нава – Сергій Кисіль в інтерв’ю «Главкому» розповів, у яких умовах знімали серіал і з якими викликами стикається українське серіальне виробництво.

За словами актора, його участь у проєкті тривала всього п’ять знімальних днів, і саме брак часу він називає однією з ключових проблем індустрії.

«Бувало, що ти просто не маєш часу, аби зробити додатковий дубль», – зізнається Кисіль. Він наводить приклад сцени зґвалтування Кіри персонажем Фоменка, на яку наприкінці знімального дня було відведено лише сім хвилин.

Актор зазначає, що навіть переглядаючи готовий серіал, ловить себе на думці, що деякі сцени хотів би зіграти інакше. «Я думаю, що навіть найбільш геніальний актор не зробив би за сім хвилин чогось такого, щоб аж «вау», – каже він.

Для порівняння Сергій Кисіль згадує західні проєкти: один епізод серіалу «Картковий будинок» знімають упродовж 10-15 змін, тоді як в Україні за 10-15 днів можуть відзняти цілий серіал – без повноцінних читок і репетицій. Водночас актор підкреслює, що попри складні умови в українському кіно працюють надзвичайно сильні професіонали – режисери, актори, оператори, художники з гриму та костюмери.

«Наведу такий приклад: усі сцени в кабінеті мера знімалися за одну зміну. (Обережно, далі спойлер! – «Главком») Ще один приклад: квартира Кіри – там, де і пан Капінос стріляється, там і секс, там і якісь стосунки, погрози… Це все теж знімалося за одну зміну. Тому коли ви знімаєте 18-22 сцени на день, все відбувається якось на автоматі», – зізнається Сергій Кисіль.

Зйомки «Тихої Нави» проходили в Києві, Ірпені та на різних локаціях Київської області. Далекі виїзди, за словами актора, були обмежені через додаткові витрати, зокрема на пальне.

Раніше Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки з українського серіалу «Спіймати Кайдаша», повідомила, що ухвалила рішення поставити крапку в своїй акторській кар'єрі.

Нагадаємо, у 2023 році на стримінговій платформі Netflix вийшов український серіал «Спіймати Кайдаша». Він заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Читайте також:

Теги: серіал актор будинок зґвалтування квартира пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Шмигаля, держава має запасів пального більш як на 20 днів
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
16 сiчня, 11:00
Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
18 сiчня, 05:52
Костянтин Темляк відмовився від нагороди кінопремії «Золота дзиґа»
Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком
5 лютого, 15:27
Через вибух газового котла загорівся будинок
На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії
10 сiчня, 15:58
Поліція зафіксувала пошкодження житлового будинку у Славутичі, де внаслідок вибуху постраждали двоє людей
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
15 сiчня, 09:41
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07
Попри початковий скандал, у підсумку родина, фонди, соцслужби та волонтери змогли знайти спільну мову та напрацювати загальний план дій
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
27 сiчня, 16:06
Через пошкодження й високе навантаження на мережі від морозів енергетики поки не можуть повернутися до звичних графіків
Чому в одній групі різні графіки відключень: ДТЕК пояснив ситуацію в Києві
6 лютого, 09:33
Журі федерального суду в Фініксі дійшло висновку, що водій діяв як агент Uber, а отже компанія несе відповідальність за його дії
Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія
Вчора, 13:12

Культура

Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua