91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)

Довгожителька пожартувала про свій вік

Українська ведуча Ольга Фреймут поділилася сімейним відео та показала свою 91-річну бабусю в її день народження. Довгожителька розвеселила підписників своєї онуки жартом про свій вік. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої.

Ольга Фреймут привітала свою бабусю Юлію з днем народження та приїхала до неї на Львівщину, до села Підгірці. Бабусі ведучої виповнився 91 рік.

Ольга Фреймут показала, як її бабуся тримає в руках святковий торт та збирається задмухати свічку на ньому. Перед цим Фреймут вирішила пожартувати та сказала, що її бабусі насправді виповнилося 25 років. Про що пожартувала й сама довгожителька.

«Я хотіла вже вмирати, уже не хочу. Та де ви мені дасте вмерти, то вже ніяк», – сказала довгожителька. На що Ольга Фреймут їй відповіла: «Ні, не пасує. Ми у вас є. Дивіться, яка у вас компанія весела. Ніяк. Не будемо вмирати. Будемо жити довго. Многая літа бабуся. Скільки вам років, не будемо казати, 25».

Тож жінка додала, що вона насправді почувається на 82 роки. Після цього Ольга Фреймут привітала свою бабусю, а вона задула свічки. «Елегантно забути, скільки тобі років. Беру приклад із бабусі Юлі в її 91 рік, ой «по-справжньому» 82. Приїхали до Підгорець привітати іменинницю з дітьми», – написала Ольга Фреймут під своїм дописом в Іnstagram.

Аудиторію Ольгу Фреймут розвеселило відео з її бабусею. Користувачі погодилися з довгожителькою та також зазначили, що вона виглядає на 82 роки, а не 91:

  • «То скільки дівчині років, бо я так і не зрозуміла. А на вроду ну дуже красива».
    «Саме краще відео, що я бачила. Довгі літа прекрасній жінці».
  • «Яка вона красива у свої 82. Многая літа!»
  • «Бабуся дійсно виглядає на 82, як і відчуває».
  • «Яка чудова бабуся. Здоровʼя та многая літа».
  • «Куди вмирати, там ще жити купу років. Многая літа».

Нагадаємо, як Ольга Фреймут поділилася у соцмережах різкою реакцією на фото з моменту затримання жінки, яку назвала зрадницею України та розвеселила мережу. На фотографії жінка лежить обличчям донизу на підлозі серед кімнати, де правоохоронці, ймовірно, проводять слідчі дії. Фреймут розкритикувала зовнішній вигляд жінки та закцентувала увагу на стані п’яток жінки. 

Читайте також:

Читайте також

Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських письменниць сучасності
Ліні Костенко – 96 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
19 березня, 08:41
Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
14 березня, 14:00
92-річна жінка з Індії називає секретом свого довголіття йогу та дисципліну
92-річна жінка розповіла про головний секрет свого довголіття
10 березня, 04:10
Актор Дік Ван Дайк у грудні 2025 року відзначив свій 100 день народження
100-річний голлівудський актор назвав секрет довголіття
20 березня, 10:35
Ліну Костенко вітають з Днем народження
Хто вітав Ліну Костенко. Фото з Дня народження Легенди
19 березня, 22:13
Довгожиелька має четверо онуків та п’ятеро правнуків
91-річна довгожителька з Волині назвала головний сенс свого життя
24 березня, 07:36
Монатік опублікував фото, де його порівняли з героєм популярного мультсеріалу Губка Бобом
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
25 березня, 14:30
Попереду у ветерана довга реабілітація
Військовому після повернення з російського полону пересадили серце
28 березня, 17:15
Правоохоронці з обшуками прийшли до Михайла Поплавського
Мережа вибухнула мемами після обшуків у Поплавського (фото)
27 березня, 17:03

Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної
Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної
91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)
91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)
Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського
«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського
Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances
Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
