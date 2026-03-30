91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)

Довгожителька пожартувала про свій вік

Українська ведуча Ольга Фреймут поділилася сімейним відео та показала свою 91-річну бабусю в її день народження. Довгожителька розвеселила підписників своєї онуки жартом про свій вік. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої.

Ольга Фреймут привітала свою бабусю Юлію з днем народження та приїхала до неї на Львівщину, до села Підгірці. Бабусі ведучої виповнився 91 рік.

Ольга Фреймут показала, як її бабуся тримає в руках святковий торт та збирається задмухати свічку на ньому. Перед цим Фреймут вирішила пожартувати та сказала, що її бабусі насправді виповнилося 25 років. Про що пожартувала й сама довгожителька.

«Я хотіла вже вмирати, уже не хочу. Та де ви мені дасте вмерти, то вже ніяк», – сказала довгожителька. На що Ольга Фреймут їй відповіла: «Ні, не пасує. Ми у вас є. Дивіться, яка у вас компанія весела. Ніяк. Не будемо вмирати. Будемо жити довго. Многая літа бабуся. Скільки вам років, не будемо казати, 25».

Тож жінка додала, що вона насправді почувається на 82 роки. Після цього Ольга Фреймут привітала свою бабусю, а вона задула свічки. «Елегантно забути, скільки тобі років. Беру приклад із бабусі Юлі в її 91 рік, ой «по-справжньому» 82. Приїхали до Підгорець привітати іменинницю з дітьми», – написала Ольга Фреймут під своїм дописом в Іnstagram.

Аудиторію Ольгу Фреймут розвеселило відео з її бабусею. Користувачі погодилися з довгожителькою та також зазначили, що вона виглядає на 82 роки, а не 91:

«То скільки дівчині років, бо я так і не зрозуміла. А на вроду ну дуже красива».

«Саме краще відео, що я бачила. Довгі літа прекрасній жінці».

«Яка вона красива у свої 82. Многая літа!»

«Бабуся дійсно виглядає на 82, як і відчуває».

«Яка чудова бабуся. Здоровʼя та многая літа».

«Куди вмирати, там ще жити купу років. Многая літа».

