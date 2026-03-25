Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)

Артист створив кумедні колажі у відповідь на хейт в мережі у його сторону

Український співак Дмитро Монатік іронічно відреагував на хейт в мережі стосовно його зовнішнього вигляду. Артиста розкритикували за зайву вагу, на що Монатік відповів із гумором. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака.

У своєму блозі в Іnstagram Дмитро Монатік опублікував низку колажів. Свій допис він доповнив текстом, де запитав у підписників, яку обкладинку обрати до його нової пісні. «Шановний Інстаграм, допоможіть вибрати обкладинку на пісню «ОДАсвобОДА», – йдеться в підписі.

На обкладинках, які опублікував співак, можна побачити колаж, де зображений герой популярного мультсеріалу Губка Боб, з яким користувачі порівняли співака. До слова, Губка Боб на картинці зображений в одязі, схожому на сценічні образи Монатіка.

Користувачі порівняли Монатіка з героєм Губкою Бобом, що іронічно підкреслив співак

На низці інших обкладинок з’являється чоловік з обличчям Монатіка. А на ще одному колажі зображений живіт невідомого чоловіка з назвою пісні «ОДАсвобОДА».

У коментарях зірки та колеги Дмитра Монатіка підтримали його творчість та відреагували на допис кумедними коментарями. Зокрема серед тих, хто відреагував на допис була Маша Єфросиніна, яка назвала Монатіка «кращим» та доповнила свій коментар смайликом, який сміється.

Також коментар залишив Ектор Хіменес-Браво, Олексій Дурнєв, Алан Бадоєв, Ірина Сопонару та інші. До слова, навіть під цим дописом користувачі знову порівняли Монатіка з Коломойським.

Нагадаємо, у мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд. Як пишуть користувачі у мережі, Дмитро Монатік нібито став схожим на Ігоря Коломойського. Такі порівняння з’явилися у мережі після недавнього концерту Монатіка, де він з'явився на сцені у новому образі. Співак вийшов на сцену в об’ємному одязі, а його образ доповнили окуляри та нові зміни у зовнішності – борода з вусами.

Згодом Дмитро Монатік відреагував на хейт у мережі та обговорення його зовнішнього вигляду й ваги. Співак з іронією відреагував на критику в коментарях та особисто відповів хейтерам. У соцмережі Threads Монатік опублікував допис, де зауважив на тому, що зараз навколо нього багато уваги.