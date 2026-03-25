Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Монатік опублікував фото, де його порівняли з героєм популярного мультсеріалу Губка Бобом
колаж: glavcom.ua

Артист створив кумедні колажі у відповідь на хейт в мережі у його сторону

Український співак Дмитро Монатік іронічно відреагував на хейт в мережі стосовно його зовнішнього вигляду. Артиста розкритикували за зайву вагу, на що Монатік відповів із гумором. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака.

У своєму блозі в Іnstagram Дмитро Монатік опублікував низку колажів. Свій допис він доповнив текстом, де запитав у підписників, яку обкладинку обрати до його нової пісні. «Шановний Інстаграм, допоможіть вибрати обкладинку на пісню «ОДАсвобОДА», – йдеться в підписі.

Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі
фото: Іnstagram/monatik_official

На обкладинках, які опублікував співак, можна побачити колаж, де зображений герой популярного мультсеріалу Губка Боб, з яким користувачі порівняли співака. До слова, Губка Боб на картинці зображений в одязі, схожому на сценічні образи Монатіка.

Користувачі порівняли Монатіка з героєм Губкою Бобом, що іронічно підкреслив співак
фото: Іnstagram/monatik_official

На низці інших обкладинок з’являється чоловік з обличчям Монатіка. А на ще одному колажі зображений живіт невідомого чоловіка з назвою пісні «ОДАсвобОДА».

Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі
фото: Іnstagram/monatik_official
фото: Іnstagram/monatik_official

У коментарях зірки та колеги Дмитра Монатіка підтримали його творчість та відреагували на допис кумедними коментарями. Зокрема серед тих, хто відреагував на допис була Маша Єфросиніна, яка назвала Монатіка «кращим» та доповнила свій коментар смайликом, який сміється.

Зірки та колеги Дмитра Монатіка підтримали його творчість
фото: Іnstagram/monatik_official

Також коментар залишив Ектор Хіменес-Браво, Олексій Дурнєв, Алан Бадоєв, Ірина Сопонару та інші. До слова, навіть під цим дописом користувачі знову порівняли Монатіка з Коломойським.

Зірки підтримали Монатіка
фото: Іnstagram/monatik_official

Нагадаємо, у мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд.  Як пишуть користувачі у мережі, Дмитро Монатік нібито став схожим на Ігоря Коломойського. Такі порівняння з’явилися у мережі після недавнього концерту Монатіка, де він з'явився на сцені у новому образі. Співак вийшов на сцену в об’ємному одязі, а його образ доповнили окуляри та нові зміни у зовнішності – борода з вусами.

Згодом Дмитро Монатік відреагував на хейт у мережі та обговорення його зовнішнього вигляду й ваги. Співак з іронією відреагував на критику в коментарях та особисто відповів хейтерам. У соцмережі Threads Монатік опублікував допис, де зауважив на тому, що зараз навколо нього багато уваги. 

Читайте також:

Читайте також

Melovin розповів про, що шкодує через скасований тур
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
5 березня, 18:00
Гендиректор McDonald’s спробував новинку з меню та розбурхав соцмережі своєю поведінкою
Гендиректор McDonald’s скуштував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)
5 березня, 15:07
Трамп надає перевагу бюджетному взуттю бренду Florsheim
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
11 березня, 12:08
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)
13 березня, 12:31
Макс Барських додав до нової пісні відео з Ларою Фабіан
Макс Барських випустив нову пісню та показався у кадрі з Ларою Фабіан (відео)
13 березня, 13:25
Користувачі розкритикували зірок Оскару-2026
Оскар-2026. Голлівудські зірки залишили після себе купу сміття у залі (фото)
17 березня, 14:57
Актор Роберт Дауні-молодший розсмішив зірок на Оскарі-2026
Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026
17 березня, 10:28
Марко Квітка поділився світлинами зі служби
Фіналіст «Голосу країни» Марко Квітка долучився до лав ЗСУ (фото)
19 березня, 14:36
Святослав Вакарчук показав спільне фото з Ліною Костенко
Святослав Вакарчук щемливо привітав Ліну Костенко та згадав свої шкільні роки (фото)
19 березня, 14:47

Шоу-біз

Помер 56-річний український актор Олег Гусєв
Помер 56-річний український актор Олег Гусєв
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти
Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти
«Тато поставив вибір: або будівництво, або…» Один із найпопулярніших кухарів-шоуменів країни розказав про свій шлях до успіху
«Тато поставив вибір: або будівництво, або…» Один із найпопулярніших кухарів-шоуменів країни розказав про свій шлях до успіху
Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я
Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
