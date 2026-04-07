Команда Монатіка відповіла на хейт про ухиляння від служби через фото з Горбуновим

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юрій Горбунов та Дмитро Монатік нарвалися на хейт через святкове фото
Менеджерка Монатіка заявила, що коментарів із критикою допису Горбунова насправді не було

Мережа розкритикувала спільне фото Юрія Горбунова зі співаком Дмитром Монатіком, користувачі звинуватили артистів в ухиленні від служби. Як повідомляє «Главком», на відповідну критику відреагували у команді Монатіка в коментарі Фокусу.

Як пояснила менеджерка співака, фото, яке опублікував Юрій Горбунов, було старим та не з дня народження Дмитра Монатіка. На світлині можна побачити Дмитра Монатіка з його дружиною та Юрія Горбунова з Катериною Осадчою. Зіркові подружжя на кадрах одягнення у святкове вбрання. Зокрема, чоловіки зображенні у вишуканих костюмах, а жінки у вечірніх сукнях.

«Насправді фото було зроблено на новорічному заході, де Monatik виступав як запрошений артист, а Катерина та Юрій працювали як ведучі. Це робоча зйомка, а не приватне святкування Дня народження», – пояснила менеджерка.

Також представники команди Дмитра Монатіка стверджують, що коментарів під дописом з критикою фото та святкування дня народження артиста не було. Водночас у мережі збереглися коментарі з допису Юрія Горбунова.

Як повідомляв «Главком», український телеведучий Юрій Горбунов привітав співака Дмитра Монатіка (MONATIK) з днем народження, проте святковий пост у соцмережах обернувся гучним скандалом.

Водночас багато користувачів не розділили святкового настрою зірок. Основні претензії коментаторів стосуються доречності публікації подібних «глянцевих» фото на фоні щоденних обстрілів та трагедій. У коментарях українці пишуть переважно лише негативні коментарі, звертаючи увагу на недоречність гучних святкувань під час війни.

