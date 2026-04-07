Команда Монатіка відповіла на хейт про ухиляння від служби через фото з Горбуновим
Менеджерка Монатіка заявила, що коментарів із критикою допису Горбунова насправді не було
Мережа розкритикувала спільне фото Юрія Горбунова зі співаком Дмитром Монатіком, користувачі звинуватили артистів в ухиленні від служби. Як повідомляє «Главком», на відповідну критику відреагували у команді Монатіка в коментарі Фокусу.
Як пояснила менеджерка співака, фото, яке опублікував Юрій Горбунов, було старим та не з дня народження Дмитра Монатіка. На світлині можна побачити Дмитра Монатіка з його дружиною та Юрія Горбунова з Катериною Осадчою. Зіркові подружжя на кадрах одягнення у святкове вбрання. Зокрема, чоловіки зображенні у вишуканих костюмах, а жінки у вечірніх сукнях.
«Насправді фото було зроблено на новорічному заході, де Monatik виступав як запрошений артист, а Катерина та Юрій працювали як ведучі. Це робоча зйомка, а не приватне святкування Дня народження», – пояснила менеджерка.
Також представники команди Дмитра Монатіка стверджують, що коментарів під дописом з критикою фото та святкування дня народження артиста не було. Водночас у мережі збереглися коментарі з допису Юрія Горбунова.
Як повідомляв «Главком», український телеведучий Юрій Горбунов привітав співака Дмитра Монатіка (MONATIK) з днем народження, проте святковий пост у соцмережах обернувся гучним скандалом.
Водночас багато користувачів не розділили святкового настрою зірок. Основні претензії коментаторів стосуються доречності публікації подібних «глянцевих» фото на фоні щоденних обстрілів та трагедій. У коментарях українці пишуть переважно лише негативні коментарі, звертаючи увагу на недоречність гучних святкувань під час війни.
