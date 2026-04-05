Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття

glavcom.ua
Надія Карбунар
Валентина дотримується розпорядку дня, стежить за водним балансом та повноцінно харчується
Під час Другої світової Валентина Масленкова втратила кисть лівої руки

105-й день народження нещодавно відзначила жителька Камʼянського (до 2016 року – Дніпродзержинськ, – ред.) Валентина Масленкова. Жінка пережила Другу світову війну, під час якої втратила кисть руки, а коли була у лікарні, від сухот померла її восьмимісячна донька. Валентина пережила трьох своїх дітей – нині за жінкою доглядають онук та невістка. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На чорно-білому фото, зробленому за кілька років після Другої світової війни, – 27-річна Валентина. 13 березня жінка відзначила ювілей – їй виповнилось 105 років.

Поруч із Валентиною завжди онук Дмитро, або невістка Раїса. Невістка каже: у 100 років жінка втратила зір, а згодом – і частково слух, тож тепер постійно потребує догляду.

«Бабуся балувала нас усіх – пирогами, варениками, велика господиня була. Завжди, хоч й вона з одною рукою, а в неї така чистота. Ну а зараз отак... Ну, вона молодець, не падає духом», – розказала Раїса Масленкова.

Під час Другої світової Валентина втратила кисть лівої руки. Разом із братом та чоловіком вони допомагали рити окопи – поруч із ними влучила бомба, розповідає Раїса.

«Брата вбило, бабусі нашій відірвало руку, і ще загинуло при цьому пʼять людей. Вона казала, що летіли літаки, і вже на Баглії були німці. Тіла всіх загиблих забрали, не дали поховати, та від них нічого і не залишилося», – зазначила Раїса.

За два тижні, повернувшись з лікарні, Валентина дізналась, що від сухот померла її восьмимісячна донечка, розповідає невістка. Про Другу світову війну жінці нагадують уламки, які залишилися в її тілі.

«Уламки в грудях турбують. Мені тоді руку як відрізали, у мене перебило тут, кістка потріскалася. Мені тоді сказали, що не можна робити операцію», – каже Валентина.

Жінка розповіла: ніколи не могла подумати, що застане ще одну війну. Каже: зараз має лише одну мрію.

«Щоб не було війни. Щоб отого Путіна... Я не знаю, що йому вже треба, що він стільки людей загнав. Не можна цього зробити. Тільки тишу чекаємо», – зазначила Валентина.

Валентина дотримується розпорядку дня, стежить за водним балансом та повноцінно харчується, розповідає її невістка. А кожен ранок починається з зарядки. Рідні переконані – це секрет довголіття бабусі, хоча сама жінка вважає інакше.

«Усе однаково. Що їла? Що було – те їли. Нічого такого. Секрету в мене немає. І всі турбуються, і рідні кажуть: «Ви щось знаєте». Та нічого я не знаю. Все однаково в мене», – каже вона.

Раїса розповіла: щороку перед днем народження для Валентини купують святкове вбрання. Нині вже думають про наряд до 106-річчя.

Нагадаємо, 30 березня Єфросинія Кунцевська із села Орлівка, що на Чернігівщині, відзначила своє 100-річчя. Жінка розповіла, що їй допомогло прожити ціле століття та про що вона шкодує у своєму житті.

Також довгожителька Анастасія Зарицька відзначила свій ювілей, їй виповнилося 100 років. Жінка назвала головний секрет свого довголіття та розповіла про своє життя довжиною в століття. 100-річна тернополянка має двоє дітей, троє онуків, семеро правнуків і двох праправнуків. Вона продовжує садити город, вирощує та продає малину й займається господарством. 

