Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття

Під час Другої світової Валентина Масленкова втратила кисть лівої руки

105-й день народження нещодавно відзначила жителька Камʼянського (до 2016 року – Дніпродзержинськ, – ред.) Валентина Масленкова. Жінка пережила Другу світову війну, під час якої втратила кисть руки, а коли була у лікарні, від сухот померла її восьмимісячна донька. Валентина пережила трьох своїх дітей – нині за жінкою доглядають онук та невістка. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На чорно-білому фото, зробленому за кілька років після Другої світової війни, – 27-річна Валентина. 13 березня жінка відзначила ювілей – їй виповнилось 105 років.

Фото, на яких зображена Валентина фото: suspilne.media

Поруч із Валентиною завжди онук Дмитро, або невістка Раїса. Невістка каже: у 100 років жінка втратила зір, а згодом – і частково слух, тож тепер постійно потребує догляду.

«Бабуся балувала нас усіх – пирогами, варениками, велика господиня була. Завжди, хоч й вона з одною рукою, а в неї така чистота. Ну а зараз отак... Ну, вона молодець, не падає духом», – розказала Раїса Масленкова.

Під час Другої світової Валентина втратила кисть лівої руки. Разом із братом та чоловіком вони допомагали рити окопи – поруч із ними влучила бомба, розповідає Раїса.

«Брата вбило, бабусі нашій відірвало руку, і ще загинуло при цьому пʼять людей. Вона казала, що летіли літаки, і вже на Баглії були німці. Тіла всіх загиблих забрали, не дали поховати, та від них нічого і не залишилося», – зазначила Раїса.

За два тижні, повернувшись з лікарні, Валентина дізналась, що від сухот померла її восьмимісячна донечка, розповідає невістка. Про Другу світову війну жінці нагадують уламки, які залишилися в її тілі.

«Уламки в грудях турбують. Мені тоді руку як відрізали, у мене перебило тут, кістка потріскалася. Мені тоді сказали, що не можна робити операцію», – каже Валентина.

Валентина Масленкова з рідними фото: suspilne.media

Жінка розповіла: ніколи не могла подумати, що застане ще одну війну. Каже: зараз має лише одну мрію.

«Щоб не було війни. Щоб отого Путіна... Я не знаю, що йому вже треба, що він стільки людей загнав. Не можна цього зробити. Тільки тишу чекаємо», – зазначила Валентина.

Валентина дотримується розпорядку дня, стежить за водним балансом та повноцінно харчується, розповідає її невістка. А кожен ранок починається з зарядки. Рідні переконані – це секрет довголіття бабусі, хоча сама жінка вважає інакше.

«Усе однаково. Що їла? Що було – те їли. Нічого такого. Секрету в мене немає. І всі турбуються, і рідні кажуть: «Ви щось знаєте». Та нічого я не знаю. Все однаково в мене», – каже вона.

Раїса розповіла: щороку перед днем народження для Валентини купують святкове вбрання. Нині вже думають про наряд до 106-річчя.

