Народний артист Анатолій Матвійчук розкритикував нову пісню Полякової

Юлія Відміцька
Поет пояснив, про що насправді Полякова співає у своєму новому хіті

Народний артист України Анатолій Матвійчук висловився про нову пісню співачки Олі Полякової «Вадік». На думку артиста, цей хіт є «калькою з російського шансону». Про це пише «Главком» із посилання на допис співака.

Поет та співак Анатолій Матвійчук порівняв пісню Олі Полякової з російським шансоном. На його думку, Полякова у своєму треку співає про життя, яке залежить від грошей, вигоди тощо. «А ви ще не бачили новий хіт поп-діви – «Вадік»? Це не тільки калька з російського шансону під іронічно-гумористичним сосусом. Це – декларація способу життя, замішаного на грошах, інстинктах і соціальній мімікрії», – йдеться в дописі.

Водночас новий кліп та пісня Полякової про її чоловіка, на думку Матвійчука, не про вокал чи музику. Адже глядачу запам’ятовується саме приспів, мелодія та певні рядки. Зокрема, співак згадує рядок зі словами, де Полякова називає свого чоловіка «офігеним чувачком».

«Про музику, вокал, естетику не хочеться говорити, бо в цьому випадку це вторинне, хоча саме цим купується увага обивателя. Особливо, вирізняється приспів з останнім рядком», – вважає поет.

Анатолій Матвійчук також заявив, що пісня «Вадік» демонструє «справжню Україну», а згодом подібна музика знову повернеться в український шоубізнес. «І це та, справжня Україна, яку хочуть бачити сильні країни цієї. Але вони просто сховали правду на певний час за ширму Телемарафону, допоки все не закінчиться. А потім можна буде швиденько відновити всі колишні тексти наскоро перекладених пісень, взутися в зручне і звичне взуття і просто заробляти далі свої бабосики», – написав співак.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі.

 

Оля Полякова - Вадік | ПРЕМ'ЄРА 2026

За словами артистки, пісню про свого чоловіка вона написала за одну добу. А відео з фрагментом треку зібрало 8 млн переглядів. Новий трек Полякової має стилі шансона та пісень 1990-х років.

Читайте також:

Читайте також

Трек створили як частину благодійної ініціативи на підтримку Сил оборони України
Даша Астаф’єва та Курган & Agregat переспівали хіт «Машина» українською
21 березня, 10:58
Рибчинський заспівав переклад пісні батька на фоні Дніпра
Євген Рибчинський вразив мережу перекладом легендарного хіта свого батька
21 березня, 16:58
Монатік опублікував фото, де його порівняли з героєм популярного мультсеріалу Губка Бобом
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
25 березня, 14:30
Чоловік Полякової розповів, як відбувся розрив контракту з її першою продюсеркою Іриною Ковальською
«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  
31 березня, 10:51
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни ШОУ-БІЗНЕС
5 квiтня, 08:50
Вадим Буряковський висловився про Ірину Білик
Чоловік Полякової розповів, що його вразило в Ірині Білик
9 квiтня, 15:35
Вадим Буряковський вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону
Чоловік Полякової розповів, як дружина врятувала йому життя
9 квiтня, 12:49
Співачка-путіністка цинічно зазначила, що ці пісні люди мають чути лише від тих, хто «не називав їх холопами та рабами»
Скандально відома співачка-путіністка вимагає передати їй пісні Пугачової
11 квiтня, 10:13
Марія Єфросиніна цьогоріч була ведучою музичної премії YUNA разом з шоуменом Анатолієм Анатолічем
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
17 квiтня, 10:24

Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак
Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак
Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
