Народний артист Анатолій Матвійчук розкритикував нову пісню Полякової

Поет пояснив, про що насправді Полякова співає у своєму новому хіті

Народний артист України Анатолій Матвійчук висловився про нову пісню співачки Олі Полякової «Вадік». На думку артиста, цей хіт є «калькою з російського шансону». Про це пише «Главком» із посилання на допис співака.

Поет та співак Анатолій Матвійчук порівняв пісню Олі Полякової з російським шансоном. На його думку, Полякова у своєму треку співає про життя, яке залежить від грошей, вигоди тощо. «А ви ще не бачили новий хіт поп-діви – «Вадік»? Це не тільки калька з російського шансону під іронічно-гумористичним сосусом. Це – декларація способу життя, замішаного на грошах, інстинктах і соціальній мімікрії», – йдеться в дописі.

фото: Анатолій Матвійчук/Facebook

Водночас новий кліп та пісня Полякової про її чоловіка, на думку Матвійчука, не про вокал чи музику. Адже глядачу запам’ятовується саме приспів, мелодія та певні рядки. Зокрема, співак згадує рядок зі словами, де Полякова називає свого чоловіка «офігеним чувачком».

«Про музику, вокал, естетику не хочеться говорити, бо в цьому випадку це вторинне, хоча саме цим купується увага обивателя. Особливо, вирізняється приспів з останнім рядком», – вважає поет.

Анатолій Матвійчук також заявив, що пісня «Вадік» демонструє «справжню Україну», а згодом подібна музика знову повернеться в український шоубізнес. «І це та, справжня Україна, яку хочуть бачити сильні країни цієї. Але вони просто сховали правду на певний час за ширму Телемарафону, допоки все не закінчиться. А потім можна буде швиденько відновити всі колишні тексти наскоро перекладених пісень, взутися в зручне і звичне взуття і просто заробляти далі свої бабосики», – написав співак.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі.

За словами артистки, пісню про свого чоловіка вона написала за одну добу. А відео з фрагментом треку зібрало 8 млн переглядів. Новий трек Полякової має стилі шансона та пісень 1990-х років.