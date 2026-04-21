100 років від дня народження Єлизавети II. Фото королеви, які має побачити кожен

Королева була гарною водійкою. Вона навчилася їздити в 19 років і була єдиною людиною у всій Британії, якій дозволялося керувати автомобілем без прав

21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Монархиня була на престолі 70 років, що зробило її королевою, яка керувала Великою Британією найдовше. «Главком» з нагоди дня народження королеви Єлизавети II зібрав найцікавіші факти з її життя та розповів про її правління, видатний стиль в одязі та палке кохання з принцом Філіпом.

Зміст

Біографія королеви Єлизавети II

Британська королівська родина на балконі Букінгемського палацу вітає народ після коронації Георга VI, Лондон 12 травня 1937 року фото: Getty Images

Королева Єлизавета II народилася 21 квітня в Мейфері в Лондоні (Англія). Єлизавета II мала прізвисько, яким її називали рідні та близькі, – Лілібет. Вона була першою дитиною в родині Георга VI і герцогині Єлизавети Йоркської. Коли брат батька Єлизавети Едуард VIII зрікся престолу, Єлизавета стала потенційною спадкоємицею британської корони.

Король Георг VI та королева Єлизавета зі своїми доньками, принцесами Єлизаветою (у центрі) та Маргарет Роуз у коронаційних мантіях у 1937 році фото: Getty Images

Юність королеви Єлизавети II пройшла за навчанням, а згодом за підготовкою до престолу. Майбутня монархиня навчалася вдома. Крім цього, вона займалася активною громадською діяльністю, зокрема служила в жіночому допоміжному територіальному корпусі під час Другої світової війни, де виконувала державні обов’язки.

Королева Єлизавета II після коронації 2 червня 1953 року фото: Getty Images

Після смерті батька на плечі Єлизавети впав складний та відповідальний тягар – вона перейняла корону монарха Великої Британії. 6 лютого 1952 року 25-річна Єлизавета вже стала правлячою королевою семи незалежних країн Співдружності: Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону (нині Шрі-Ланка), а також Главою Співдружності націй. Коронація королеви Єлизавети II відбулася лише через 16 місяців з моменту, як вона перейняла батькові обов'язки. 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні Єлизавету II коронували.

Королева Єлизавета II під час свого першого різдвяного звернення до нації зі Сандрінгем-Хауса у грудні 1952 року фото: Getty Images

У зовнішній діяльності королеви Єлизавети II відзначають її роль, як конституційного монарха. За її правління країни Співдружності зазнавали різноманітних політичних змін, як набуття незалежності цими територіями, деякі країни ставали республіками, відбувалися різноманітні конфлікти тощо.

Королева Єлизавета II з принцом Чарльзом (нині король Великої Британії Чарльз III) фото: Getty Images

Королева Єлизавета II правила найдовше серед усіх британських монархів. Вона була другим за тривалістю правління суверенним монархом у світовій історії.

Королева Єлизавета II спілкується з народом фото: Getty Images

Разом із цим правління королеви відзначалася її візитами до інших держав та країн Співдружності, що були головними сенсаціями на шпальтах світових видань.

Королева Єлизавета II оглядає війська батальйону Королівського полку Шотландії під час візиту до казарм у 2013 році фото: Getty Images

Крім цього, монархиня мала справу й з іншою стороною своєї публічності та обов’язків королеви Великої Британії. Йдеться про боротьбу з республіканськими настроями, а особливо критикою та постійною увагою ЗМІ та суспільства до її родини.

Королева Єлизавета II в Нігерії під час свого туру по країнаї Співдружності 2 лютого 1956 року фото: Getty Images

Увага журналістів та фотографів завжди була прикута до членів родини королеви Єлизавети II, зокрема до її дітей, їхніх шлюбів, розлучень та інших подій. Однією з них була смерть невістки королеви принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році.

Королева Єлизавета II в Бахрейні фото: Getty Images

Кохання королеви Єлизавета II та принца Філіпа Маунтбеттена

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький махають натовпу з балкона Букінгемського палацу після коронації Єлизавети фото: Getty Images

У 1947 році ще до вступу на престол Єлизавета II одружилася зі своїм коханням Філіпом Маунтбеттеном. Цей шлюб тривав 73 роки до смерті герцога.

Історія кохання молодої Єлизавети II та принца Філіпа почалася з випадкового знайомства. Уперше майбутня пара побачилися у Королівському військово-морському коледжі, де проходив службу принц Філіп, на той час королеві було 13 років. Тоді між ними зав’язалася дружба.

Королева Єлизавета II сидить із принцом Філіпом на церемонії офіційного відкриття парламенту в Палаті лордів у Вестмінстерському палаці 4 червня 2014 року фото: Getty Images

Відтоді юні Філіп та Лілібет почали листуватися, майбутня королева писала своєму другу листи з підтримкою, поки він був на службі. Юнацьке кохання набуло нової сили, коли Філіп повернувся з війни. Водночас батько на той час принцеси Єлизавети не був у захваті від цих відносин. Короля Георга VI не влаштовувало те, що Філіп не мав відповідних статків та жодних повноважень, хоча він походив із грецької королівської родини. До того ж на той час сім’я Філіпа була у вигнанні та втратила свою владу під час перевороту.

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, зі своїми дітьми, принцом Ендрю (у центрі), принцесою Анною (ліворуч) та Чарльзом, принцом Уельським біля замку Балморал у 1960 році фото: Getty Images

Однак почуття королеви Єлизавети II були сильнішими за це. Вона вмовила батька й у листопаді 1947 року одружилася з омріяним коханим Філіпом у Вестмінстерському абатстві. Після одруження королева Єлизавета II у 1948 році народила свого первістка, який нині носить корону монарха Великої Британії – Чарльза III. У 1950 році народилася на світ єдина донька королеви принцеса Анна.

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, махають рукою гостям вихідних присвячених 90-річчю та 63-річчю правління королеви 12 червня 2016 року в Лондоні фото: Getty Images

Однак у 1952 році Єлизавета II була вимушена успадкувати британський трон. У свої 25 років молода принцеса стала королевою Великої Британії. Тоді принц Філіп пішов у відставку та залишився поруч зі своєю коханою королевою.

Принц Філіп, герцог Единбурзький та королева Єлизавета II на борту судна «Spirit of Chartwell» під час святкування діамантового ювілею Темзи 3 червня 2012 року в Лондоні фото: Getty Images

Стосунки між Єлизаветою II та принцом Філіпом пройшли чимало випробувань, ЗМІ неодноразово намагалися поширювати чутки про нібито зради принца, однак жодна з них так і не підтвердилася. У шлюбі королеви траплялися й кризи, однак протягом усього правління Єлизавети II її чоловік був поруч із нею. Королівське подружжя часто разом здійснювало важливі візити, їздило в подорожі тощо.

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький у 3D-окулярах у Науково-дослідницькому центрі передового виробництва Університету Шеффілда фото: Getty Images

У шлюбі з Філіпом Маунтбеттеном королева народила чотирьох дітей: нинішнього короля Великої Британії Чарльза, Анну, принцесу Великої Британії, принца Ендрю, герцога Йоркського і принца Едварда, графа Вессекського.

Королева Єлизавета II під час похорону принца Філіпа у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку фото: Getty Images

Унікальний стиль Єлизавети II

Королева Англії Єлизавета II у замку Балморал з одним зі своїх коргі 28 вересня 1952 року фото: Getty Images

Королева Єлизавета II була не лише видатною монархинею Великої Британії, але й іконою стилю. За всі 70 років свого правління королева щоразу дивувала публіку своїми елегантними сукнями, костюмами, капелюшками та вишуканими образами. Також образи королеви часто підкреслювали елегантні рукавички в тон її вбранню. Варто зауважити, що рукавички королеви завжди були певної довжини – 15 см.

Образи Єлизавети II колаж: glavcom.ua / фото: Getty Images

Ще у 20-річному віці королева-мати познайомила свою доньку з дизайнером Норманом Хартнеллом, який став її особистим кравцем. Хартнелл створював для Єлизавета II образи до та після її вступу на престол, саме він був автором суконь для її коронації та весілля з принцом Філіпом. Норман Хартнелл мав власний дім моди, тож для королеви він створював сотні образів. Сукні королеви завжди виблискували перлами, діамантами, найяскравішими та елегантними тканинами. В одязі монархині завжди прослідковувався стриманий крій та водночас вишуканість.

Королева Єлизавета II посміхається під час відвідування магазину Wallets Marts, де вона спостерігала за стрижкою овець у Шотландії фото: Getty Images

Образи королеви Єлизавети завжди згадують за її різноманітними капелюшками, сумками, витонченими підборами та різнокольоровими костюмами.

Королева Єлизавета II з'явилася на публіці в хустці та штанах перед початком тижневого круїзу зі своєю родиною у 2006 році фото: Getty Images

Одним із цікавих фактів про одяг королеви криється в тому, що вона рідко з'являлася на публіці у штанах. Зокрема, для офіційних заходів вона надавала перевагу сукням та спідницям.

Королева Єлизавета II прогулюється Віндзором під час кінної виставки в одязі для верхової їзди у травні 1988 року фото: Getty Images

Королева Єлизавета II реагує на те, як її кінь Карлтон Хаус посів третє місце на перегонах фото: Getty Images

Крім капелюшків, на неофіційних заходах, або у своїй резиденції королева полюбляла одягати хустку на голову та відповідне до образу пальто, або плащ у прохолодну погоду. Відомо, що королева носила шовкові хустки лише від бренду Hermés. У такому вбранні королева часто ходила в конюшню до своїх коней.

Образи королеви Єлизавети II колаж: glavcom.ua / фото: Getty Images

До слова, монархиня була палкою шанувальницею кінних перегонів, де часто брали участь її коні. Ще одним цікавим фактом про вподобання королеви у її образах було те, що до кожного вбрання вона мала окрему парасольку.

Королева Єлизавета II відвідує різдвяну церковну службу в Сандрінгемі 25 грудня 2015 року фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II продовжує жити й після її смерті. Риси стилю королеви часто можна побачити в образах принцеси Кейт Міддлтон. До слова, образи видатної монархині часто повторює королева Камілла, дружина її сина короля Чарльза III.

12 фото На весь екран





















Кадри з життя королеви Великої Британії Єлизавети II фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни. До слова, королева Єлизавета II 19 вересня 2022 року була похована у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким.