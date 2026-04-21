100 років від дня народження Єлизавети II. Фото королеви, які має побачити кожен
Королева була гарною водійкою. Вона навчилася їздити в 19 років і була єдиною людиною у всій Британії, якій дозволялося керувати автомобілем без прав
21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Монархиня була на престолі 70 років, що зробило її королевою, яка керувала Великою Британією найдовше. «Главком» з нагоди дня народження королеви Єлизавети II зібрав найцікавіші факти з її життя та розповів про її правління, видатний стиль в одязі та палке кохання з принцом Філіпом.
Зміст
- Біографія королеви Єлизавети II
- Кохання королеви Єлизавета II та принца Філіпа Маунтбеттена
- Унікальний стиль Єлизавети II
Біографія королеви Єлизавети II
Королева Єлизавета II народилася 21 квітня в Мейфері в Лондоні (Англія). Єлизавета II мала прізвисько, яким її називали рідні та близькі, – Лілібет. Вона була першою дитиною в родині Георга VI і герцогині Єлизавети Йоркської. Коли брат батька Єлизавети Едуард VIII зрікся престолу, Єлизавета стала потенційною спадкоємицею британської корони.
Юність королеви Єлизавети II пройшла за навчанням, а згодом за підготовкою до престолу. Майбутня монархиня навчалася вдома. Крім цього, вона займалася активною громадською діяльністю, зокрема служила в жіночому допоміжному територіальному корпусі під час Другої світової війни, де виконувала державні обов’язки.
Після смерті батька на плечі Єлизавети впав складний та відповідальний тягар – вона перейняла корону монарха Великої Британії. 6 лютого 1952 року 25-річна Єлизавета вже стала правлячою королевою семи незалежних країн Співдружності: Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону (нині Шрі-Ланка), а також Главою Співдружності націй. Коронація королеви Єлизавети II відбулася лише через 16 місяців з моменту, як вона перейняла батькові обов'язки. 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні Єлизавету II коронували.
У зовнішній діяльності королеви Єлизавети II відзначають її роль, як конституційного монарха. За її правління країни Співдружності зазнавали різноманітних політичних змін, як набуття незалежності цими територіями, деякі країни ставали республіками, відбувалися різноманітні конфлікти тощо.
Королева Єлизавета II правила найдовше серед усіх британських монархів. Вона була другим за тривалістю правління суверенним монархом у світовій історії.
Разом із цим правління королеви відзначалася її візитами до інших держав та країн Співдружності, що були головними сенсаціями на шпальтах світових видань.
Крім цього, монархиня мала справу й з іншою стороною своєї публічності та обов’язків королеви Великої Британії. Йдеться про боротьбу з республіканськими настроями, а особливо критикою та постійною увагою ЗМІ та суспільства до її родини.
Увага журналістів та фотографів завжди була прикута до членів родини королеви Єлизавети II, зокрема до її дітей, їхніх шлюбів, розлучень та інших подій. Однією з них була смерть невістки королеви принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році.
Кохання королеви Єлизавета II та принца Філіпа Маунтбеттена
У 1947 році ще до вступу на престол Єлизавета II одружилася зі своїм коханням Філіпом Маунтбеттеном. Цей шлюб тривав 73 роки до смерті герцога.
Історія кохання молодої Єлизавети II та принца Філіпа почалася з випадкового знайомства. Уперше майбутня пара побачилися у Королівському військово-морському коледжі, де проходив службу принц Філіп, на той час королеві було 13 років. Тоді між ними зав’язалася дружба.
Відтоді юні Філіп та Лілібет почали листуватися, майбутня королева писала своєму другу листи з підтримкою, поки він був на службі. Юнацьке кохання набуло нової сили, коли Філіп повернувся з війни. Водночас батько на той час принцеси Єлизавети не був у захваті від цих відносин. Короля Георга VI не влаштовувало те, що Філіп не мав відповідних статків та жодних повноважень, хоча він походив із грецької королівської родини. До того ж на той час сім’я Філіпа була у вигнанні та втратила свою владу під час перевороту.
Однак почуття королеви Єлизавети II були сильнішими за це. Вона вмовила батька й у листопаді 1947 року одружилася з омріяним коханим Філіпом у Вестмінстерському абатстві. Після одруження королева Єлизавета II у 1948 році народила свого первістка, який нині носить корону монарха Великої Британії – Чарльза III. У 1950 році народилася на світ єдина донька королеви принцеса Анна.
Однак у 1952 році Єлизавета II була вимушена успадкувати британський трон. У свої 25 років молода принцеса стала королевою Великої Британії. Тоді принц Філіп пішов у відставку та залишився поруч зі своєю коханою королевою.
Стосунки між Єлизаветою II та принцом Філіпом пройшли чимало випробувань, ЗМІ неодноразово намагалися поширювати чутки про нібито зради принца, однак жодна з них так і не підтвердилася. У шлюбі королеви траплялися й кризи, однак протягом усього правління Єлизавети II її чоловік був поруч із нею. Королівське подружжя часто разом здійснювало важливі візити, їздило в подорожі тощо.
У шлюбі з Філіпом Маунтбеттеном королева народила чотирьох дітей: нинішнього короля Великої Британії Чарльза, Анну, принцесу Великої Британії, принца Ендрю, герцога Йоркського і принца Едварда, графа Вессекського.
Унікальний стиль Єлизавети II
Королева Єлизавета II була не лише видатною монархинею Великої Британії, але й іконою стилю. За всі 70 років свого правління королева щоразу дивувала публіку своїми елегантними сукнями, костюмами, капелюшками та вишуканими образами. Також образи королеви часто підкреслювали елегантні рукавички в тон її вбранню. Варто зауважити, що рукавички королеви завжди були певної довжини – 15 см.
Ще у 20-річному віці королева-мати познайомила свою доньку з дизайнером Норманом Хартнеллом, який став її особистим кравцем. Хартнелл створював для Єлизавета II образи до та після її вступу на престол, саме він був автором суконь для її коронації та весілля з принцом Філіпом. Норман Хартнелл мав власний дім моди, тож для королеви він створював сотні образів. Сукні королеви завжди виблискували перлами, діамантами, найяскравішими та елегантними тканинами. В одязі монархині завжди прослідковувався стриманий крій та водночас вишуканість.
Образи королеви Єлизавети завжди згадують за її різноманітними капелюшками, сумками, витонченими підборами та різнокольоровими костюмами.
Одним із цікавих фактів про одяг королеви криється в тому, що вона рідко з'являлася на публіці у штанах. Зокрема, для офіційних заходів вона надавала перевагу сукням та спідницям.
Крім капелюшків, на неофіційних заходах, або у своїй резиденції королева полюбляла одягати хустку на голову та відповідне до образу пальто, або плащ у прохолодну погоду. Відомо, що королева носила шовкові хустки лише від бренду Hermés. У такому вбранні королева часто ходила в конюшню до своїх коней.
До слова, монархиня була палкою шанувальницею кінних перегонів, де часто брали участь її коні. Ще одним цікавим фактом про вподобання королеви у її образах було те, що до кожного вбрання вона мала окрему парасольку.
Стиль королеви Єлизавети II продовжує жити й після її смерті. Риси стилю королеви часто можна побачити в образах принцеси Кейт Міддлтон. До слова, образи видатної монархині часто повторює королева Камілла, дружина її сина короля Чарльза III.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни. До слова, королева Єлизавета II 19 вересня 2022 року була похована у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким.
