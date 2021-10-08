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    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

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    Певица Адель - Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
    Певица Адель
    instagram.com/britishvogue/

    Артистка раскрыла секрет в интервью Vogue

    Британская певица Адель раскрыла секрет похудения на десятки килограммов. Соответствующее интервью публикует модный журнал Vogue.

    За последние несколько лет 33-летней поп-исполнительнице, которая стала героиней новой обложки издания, в общей сложности удалось сбросить 45 килограммов. «Люди потеряли нить моего преображения, потому что моя трансформация длилась около одного-двух лет», — пояснила она.

    По словам знаменитости, похудение во многом связано с ее психическим здоровьем. «Все началось с моей тревожности. Когда я тренировалась, ситуация улучшалась. У меня не было цели похудеть, я просто хотела стать сильнее и постараться больше времени проводить без телефона», — призналась Адель.

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    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
    instagram.com/britishvogue/

    Героиня материала также рассказала, что вскоре стала зависима от физических упражнений, поэтому теперь занимается два-три раза каждый день. Так, утром певица выполняет силовые тренировки, затем отправляется на прогулку или бокс, а в вечернее время она предпочитает кардионагрузки.

    «Мне нужна была зависимость, чтобы моя голова встала на место. Это могло быть даже вязание, но я нашла другое занятие, — заключила Адель. — Люди в шоке, потому что я не делилась процессом своего похудения в соцсетях. Общество привыкло, что звезды документируют жизнь в Instagram, но мне абсолютно все равно мнение других. Я делаю все ради себя».

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов