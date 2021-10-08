Адель впервые раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

Артистка раскрыла секрет в интервью Vogue

Британская певица Адель раскрыла секрет похудения на десятки килограммов. Соответствующее интервью публикует модный журнал Vogue.

За последние несколько лет 33-летней поп-исполнительнице, которая стала героиней новой обложки издания, в общей сложности удалось сбросить 45 килограммов. «Люди потеряли нить моего преображения, потому что моя трансформация длилась около одного-двух лет», — пояснила она.

По словам знаменитости, похудение во многом связано с ее психическим здоровьем. «Все началось с моей тревожности. Когда я тренировалась, ситуация улучшалась. У меня не было цели похудеть, я просто хотела стать сильнее и постараться больше времени проводить без телефона», — призналась Адель.

Героиня материала также рассказала, что вскоре стала зависима от физических упражнений, поэтому теперь занимается два-три раза каждый день. Так, утром певица выполняет силовые тренировки, затем отправляется на прогулку или бокс, а в вечернее время она предпочитает кардионагрузки.

«Мне нужна была зависимость, чтобы моя голова встала на место. Это могло быть даже вязание, но я нашла другое занятие, — заключила Адель. — Люди в шоке, потому что я не делилась процессом своего похудения в соцсетях. Общество привыкло, что звезды документируют жизнь в Instagram, но мне абсолютно все равно мнение других. Я делаю все ради себя».

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