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    Шоу-биз

    Актер из «Друзей» Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram

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    <p>Перри сразу поздравили коллеги по сериалу &laquo;Друзья&raquo; ― Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс</p> <div></div> - Актер из «Друзей» Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram

    Перри сразу поздравили коллеги по сериалу «Друзья» ― Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

    Первой актера поприветствовала его коллега по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу

    Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, сыгравший самого веселого героя – Чендлера Бинга, впервые зарегистрировался в инстаграме. Он еще не опубликовал ни одной фотографии, но на его аккаунт подписались уже около двух миллионов человек.

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    Первой актера поприветствовала его коллега по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби. Она выложила в своем аккаунте архивное фото с Мэттью Перри, подписав: «Наконец-то! Ура! Не могу поверить своим глазам! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью».

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