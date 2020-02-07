Актер из «Друзей» Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перри сразу поздравили коллеги по сериалу «Друзья» ― Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Первой актера поприветствовала его коллега по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, сыгравший самого веселого героя – Чендлера Бинга, впервые зарегистрировался в инстаграме. Он еще не опубликовал ни одной фотографии, но на его аккаунт подписались уже около двух миллионов человек.

Первой актера поприветствовала его коллега по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби. Она выложила в своем аккаунте архивное фото с Мэттью Перри, подписав: «Наконец-то! Ура! Не могу поверить своим глазам! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью».



