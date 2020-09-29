Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)



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Неделю назад Том Фелтон уже представал в образе Бугимена перед своими подписчиками

14 сентября на стриминговой платформе Netflix выйдет новый фэнтези-фильм A Babysitter's Guide to Monster Hunting (лента пока не получила российского названия), главная роль в котором досталась 33-летней звезде серии фильмов о Гарри Поттере Тому Фелтону. На днях в сети появились первые кадры с Фелтоном, на которых поклонники с трудом его узнали: актер предстает с длинными рыжими волосами и в устрашающем гриме монстра.

Такое перевоплощение вполне оправданно: в новом фильме производства Netflix, который был снят по серии книг Джо Балларини, Том Фелтон играет злодея Бугимена, который в ночь на Хеллоуин похищает ребенка. Обнаружив пропажу, няня малыша по имени Келли (ее в фильме играет Тамара Смарт) вместе со своими коллегами из других семей начинает самую настоящую охоту на злодея.

Неделю назад Том Фелтон уже представал в образе Бугимена перед своими подписчиками. Актер опубликовал фото в гриме в своем инстаграме, а в подписи к нему обратился от имени своего героя:

«Сладких снов, детки».

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