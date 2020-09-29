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    Шоу-биз

    Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)

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    Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)

    Неделю назад Том Фелтон уже представал в образе Бугимена перед своими подписчиками

    14 сентября на стриминговой платформе Netflix выйдет новый фэнтези-фильм A Babysitter's Guide to Monster Hunting (лента пока не получила российского названия), главная роль в котором досталась 33-летней звезде серии фильмов о Гарри Поттере Тому Фелтону. На днях в сети появились первые кадры с Фелтоном, на которых поклонники с трудом его узнали: актер предстает с длинными рыжими волосами и в устрашающем гриме монстра.

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    Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)
    Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)
    Актер из «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости ради роли монстра в новом фильме (фото)

    Такое перевоплощение вполне оправданно: в новом фильме производства Netflix, который был снят по серии книг Джо Балларини, Том Фелтон играет злодея Бугимена, который в ночь на Хеллоуин похищает ребенка. Обнаружив пропажу, няня малыша по имени Келли (ее в фильме играет Тамара Смарт) вместе со своими коллегами из других семей начинает самую настоящую охоту на злодея.

    Неделю назад Том Фелтон уже представал в образе Бугимена перед своими подписчиками. Актер опубликовал фото в гриме в своем инстаграме, а в подписи к нему обратился от имени своего героя:

    «Сладких снов, детки».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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