Актёр озвучки «Мстителей» случайно рассказал, кто из ключевых персонажей погибнет



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Создатели «Мстителей: Финал» приняли все возможные меры, чтобы зрители понятия не имели о том, что ждёт их в грядущем кинокомиксе, но без спойлеров всё равно не обошлось

Мексиканский актёр Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета и сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в «Финале».

Кажется, студия Marvel забыла предупредить Зуриту о том, как важно хранить в секрете любые детали предстоящего фильма. Актёр дубляжа рассказал, что поклонников ждёт много комедийных моментов и трагичный финал. «Я могу вам гарантировать, что над этим фильмом вы будете смеяться до слёз. Один из главных героев погибнет. Большего сказать не могу», — поделился Зурита. Он также добавил, что зрители заметят изменения, произошедшие с Реактивным Енотом: «Обычно Ракета злой и агрессивный, но в этой части он, в основном, пребывает в задумчивом состоянии».

Комментарии Зуриты по поводу сюжетной линии Тора заставили фанатов переживать за своего любимого актёра. «В фильме нашлось место для необратимых вещей. Ракета встретит неожиданного персонажа, а с Тором произойдёт кое-что очень интересное», — пообещал актёр.

Поклонники Marvel уже несколько месяцев строят теории относительно того, кто же покинет киновселенную навсегда. На первом месте оказался Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америки, поскольку актёр попрощался со своим героем сразу после завершения съёмок. Также ходят слухи об уходе Криса Хемсворта, который может освободить место для новых персонажей. И, наконец, не так давно Кевин Файги предположил, что Бри Ларсон заменит Роберта Дауни-младшего на посту «лидера» киновселенной Marvel.

Джерело: popcornnews