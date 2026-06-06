Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка Голлівуду, яка підтримує Україну, розглядає роль ведучої Євробачення-2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марія Бакалова є однією з найбільших зірок болгарського кіно
фото: Greg Williams for Armani

Марія Бакалова готова стати одним з облич майбутнього конкурсу в Болгарії

Навколо майбутнього пісенного конкурсу Євробачення-2027, який наступного року вперше в історії прийматиме Болгарія, ходить багато обговорень, серед яких – і вибір ведучих головного музичного дійства Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESC.Today.

Суперзіркове ім'я – у центрі обговорень

Головною фавориткою на роль ведучої грандіозного шоу стала всесвітньо відома болгарська акторка, номінантка на премію «Оскар» Марія Бакалова. Поки національний мовник BNT та створений урядом Організаційний комітет лише розгортають підготовку до події, єврофани вже сформували свій шорт-лист ідеальних ведучих, де Бакалова посіла безальтернативне перше місце.

Як повідомляють болгарські засоби масової інформації, зірка фільму «Борат 2» та низки інших гучних голлівудських проєктів не залишилася осторонь палких обговорень. Акторка активно підтримала ініціативу шанувальників у соціальних мережах, продемонструвавши абсолютну відкритість до такої співпраці та залишивши двері відчиненими для офіційних перемовин із організаторами.

Про Марію Бакалову

Залучення зірки такого масштабу може стати великим плюсом для Болгарії, яка вперше заявляє про себе як про господарку конкурсу подібного рівня.

Сама Марія Бакалова, яка свого часу змусила говорити про болгарський талант увесь Голлівуд, наразі є однією з найвпізнаваніших представниць своєї країни у світі, що повністю відповідає критеріям шоу, яке щороку збирає біля екранів багатомільйонну аудиторію. Свою кар'єру вона розпочала у болгарському кіно, зігравши у фільмах Transgression, The Father та Last Call.

Світову популярність Бакаловій принесла роль Тутар Сагдієвої у комедії Borat Subsequent Moviefilm, де вона знялася разом із Сашою Бароном Коуеном. За цю роботу акторка отримала премію Critics' Choice та була номінована на Academy Awards, ставши першою болгарською акторкою в історії, яка здобула номінацію на «Оскар».

Окрім акторської діяльності, Бакалова має активну громадянську позицію. У 2022 році під час церемонії Critics' Choice Awards вона висловила підтримку Україні: «Користуючись тим, що ми тут всі сьогодні зібралися, я хочу присвятити хвилину хоробрості українського народу… Який захищає своє право на незалежність і демократію».

Нагадаємо, що заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою

Теги: Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Ясинський
Продюсер Михайло Ясинський: Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросініної закривається
16 травня, 20:07
Leleka змінила концепцію номеру порівняно з національним відбором
З'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні
6 травня, 23:10
Перемогу отримали головні фаворити конкурсу
Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
8 травня, 22:57
Учасники Bandidos do Cante є друзями дитинства і змалечку несуть у світ особливу португальську музику
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
11 травня, 10:00
Голосування на Євробаченні складається з голосів журі та голосів аудиторії
Організатори Євробачення роз'яснили, як відбувається голосування на Євробаченні
9 травня, 12:12
Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01
Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
14 травня, 14:16
23-річний співак ще з перших внутрішніх прослуховувань у своїй країні переконав мовник своїм потужним голосом
Одна з країн другого півфіналу Євробачення відмовилася від рекламної кампанії перед півфіналом
14 травня, 20:17
Уночі 17 травня визначився власник Кришталевого мікрофона
Фінал Євробачення-2026: повне відео
16 травня, 21:45

Шоу-біз

Євробачення-2026 у цифрах: що показали рейтинги конкурсу
Євробачення-2026 у цифрах: що показали рейтинги конкурсу
Зірка Голлівуду, яка підтримує Україну, розглядає роль ведучої Євробачення-2027
Зірка Голлівуду, яка підтримує Україну, розглядає роль ведучої Євробачення-2027
Мінкульт продовжив бронь для «Океану Ельзи» та «Підпільного стендапу»
Мінкульт продовжив бронь для «Океану Ельзи» та «Підпільного стендапу»
Юрій Нікітін заявив про перезапуск гуртів NikitA та «НеАнгели»
Юрій Нікітін заявив про перезапуск гуртів NikitA та «НеАнгели»
«Має бути в кожній квартирі». Акторка Римма Зюбіна звернулася до українців із важливим закликом
«Має бути в кожній квартирі». Акторка Римма Зюбіна звернулася до українців із важливим закликом
Такою її ще не бачили. Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри
Такою її ще не бачили. Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua