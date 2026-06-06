Зірка Голлівуду, яка підтримує Україну, розглядає роль ведучої Євробачення-2027

Марія Бакалова готова стати одним з облич майбутнього конкурсу в Болгарії

Навколо майбутнього пісенного конкурсу Євробачення-2027, який наступного року вперше в історії прийматиме Болгарія, ходить багато обговорень, серед яких – і вибір ведучих головного музичного дійства Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESC.Today.

Суперзіркове ім'я – у центрі обговорень

Головною фавориткою на роль ведучої грандіозного шоу стала всесвітньо відома болгарська акторка, номінантка на премію «Оскар» Марія Бакалова. Поки національний мовник BNT та створений урядом Організаційний комітет лише розгортають підготовку до події, єврофани вже сформували свій шорт-лист ідеальних ведучих, де Бакалова посіла безальтернативне перше місце.

Як повідомляють болгарські засоби масової інформації, зірка фільму «Борат 2» та низки інших гучних голлівудських проєктів не залишилася осторонь палких обговорень. Акторка активно підтримала ініціативу шанувальників у соціальних мережах, продемонструвавши абсолютну відкритість до такої співпраці та залишивши двері відчиненими для офіційних перемовин із організаторами.

Про Марію Бакалову

Залучення зірки такого масштабу може стати великим плюсом для Болгарії, яка вперше заявляє про себе як про господарку конкурсу подібного рівня.

Сама Марія Бакалова, яка свого часу змусила говорити про болгарський талант увесь Голлівуд, наразі є однією з найвпізнаваніших представниць своєї країни у світі, що повністю відповідає критеріям шоу, яке щороку збирає біля екранів багатомільйонну аудиторію. Свою кар'єру вона розпочала у болгарському кіно, зігравши у фільмах Transgression, The Father та Last Call.

Світову популярність Бакаловій принесла роль Тутар Сагдієвої у комедії Borat Subsequent Moviefilm, де вона знялася разом із Сашою Бароном Коуеном. За цю роботу акторка отримала премію Critics' Choice та була номінована на Academy Awards, ставши першою болгарською акторкою в історії, яка здобула номінацію на «Оскар».

Окрім акторської діяльності, Бакалова має активну громадянську позицію. У 2022 році під час церемонії Critics' Choice Awards вона висловила підтримку Україні: «Користуючись тим, що ми тут всі сьогодні зібралися, я хочу присвятити хвилину хоробрості українського народу… Який захищає своє право на незалежність і демократію».

Нагадаємо, що заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою.