Євробачення-2026 у цифрах: що показали рейтинги конкурсу

Динаміка музичного дійства у Відні стала дещо суперечливою

Європейська мовна спілка підбила підсумки 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні, три шоу якого переглянули 131 мільйон глядачів у 35 країнах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Чи є це число великим?

Перегляди у 2026 році склали на 35 мільйонів менше, ніж торік у Базелі, а середня частка перегляду фіналу знизилася до 42,62%. Головною причиною падіння став бойкот конкурсу з боку Ірландії, Словенії та Іспанії, які відмовилися від трансляції через участь Ізраїлю. Найбільший спад ТБ-охоплення зафіксували в Польщі, Великій Британії та Франції, які втратили близько трьох мільйонів глядачів.

Успіх серед молоді

Попри загальне зниження телепереглядів, конкурс продемонстрував популярність серед аудиторії віком від 15 до 24 років, де частка перегляду фіналу зросла до 54,8%. В Австрії, яка приймала конкурс, зафіксували рекорд охоплення у 4,4 мільйона людей, а частка перегляду фіналу там сягнула рекордних 61,4%. Абсолютне лідерство за часткою телеекранів традиційно утримала Фінляндія з показником 92,8%. Переможний мовник Болгарії також оновив свій максимум, здобувши 46% частки.

Діджитал-прорив конкурсу

Головний успіх Євробачення-2026 відбувся в інтернеті, де контент з конкурсу зібрав понад 2,75 мільярда переглядів. Сторінка Євробачення в Інстаграмі уперше подолала позначку в 1 мільярд переглядів, а TikTok-акаунт конкурсу перетнув межу у чотири мільйони підписників. Переможна пісня Bangaranga від болгарської співачки DARA стала світовим стримінговим феноменом, очоливши щоденні чарти Spotify в 11 країнах, включно з Україною, та посівши перше місце в Apple Music на 12 ринках. Лише в день фіналу цей трек прослухали понад 3 мільйони разів на Spotify.

Участь глядачів та журналістів у конкурсі

У глядацькому голосуванні «Решти світу» взяли участь фанати зі 148 країн, а найактивнішими серед неучасників стали США, Нідерланди та Канада. Власне столицю Австрії під час євротижня відвідали близько 320 000 людей. Безпосередньо концерти на арені Wiener Stadthalle зібрали 100 000 глядачів із 75 країн світу, а офіційне містечко Eurovision Village на Ратушній площі прийняло ще 150 000 відвідувачів. Подію на місці висвітлювали 1050 акредитованих журналістів.

Нагадаємо, що одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс.