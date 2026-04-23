Звільнення міністра Військово-морських сил США. Bloomberg назвав причину

Міністра Військово-морських сил США Джона Фелана було звільнено після конфлікту з керівництвом Пентагону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляють джерела агентства, Фелан втратив посаду після суперечки з міністром оборони Пітом Гегсетом та його заступником про план розвитку американського флоту та концепції «Золотого флоту».

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що Фелан залишає посаду «негайно», не уточнюючи причин. Тимчасово його обов’язки виконуватиме заступник міністра Хун Цао.

Зазначається, що суперечка виникла через стратегічний курс адміністрації американського президента Дональда Трампа про відновлення суднобудування та посилення Військово-морських сил. Фелан, який підтримував ініціативи з модернізації флоту, опинився в опозиції до частини керівництва Пентагону. Білий дім заявив, що Трамп і Гегсет погодилися з необхідністю нового керівництва ВМС.

Це вже не перша гучна кадрова зміна в оборонному секторі США останнім часом.

Раніше Гегсет ініціював відставки низки високопоставлених військових. Зокрема, міністр війни США відправив у відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

До слова, видання The Washington Post повідомлялося, що міністр війни США Піт Гегсет протягом кількох тижнів вводив в оману як громадськість, так і президента Дональда Трампа щодо перебігу війни з Іраном.