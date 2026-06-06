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Мінкульт продовжив бронь для «Океану Ельзи» та «Підпільного стендапу»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мінкульт продовжив гурту «Океан Ельзи» «бронь» від мобілізації
колаж: glavcom.ua

У міністерстві підтвердили, що компанія відповідає всім необхідним вимогам Кабінету Міністрів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України ухвалило рішення продовжити дію статусу критично важливих підприємств для низки організацій у сфері культури та видовищних заходів. Серед творчих колективів, які успішно пройшли процедуру перепідтвердження відповідності критеріям фіскальної та суспільної значущості в особливий період, опинилися компанія ТОВ «Суперсиметрія», що забезпечує діяльність рок-гурту «Океан Ельзи», а також ТОВ «Підпільний стендап». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на накази.

Отримання та подовження цього юридичного статусу надає організаціям законне право на бронювання частини військовозобов'язаних працівників і творчого персоналу від мобілізації.

Згідно з опублікованим наказом Мінкульту, статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, продовжили для ТОВ «Суперсиметрія». Ця юридична особа повністю володіє правами на управління, організацію концертів і весь творчий доробок легендарного рок-гурту «Океан Ельзи».

У міністерстві підтвердили, що компанія відповідає всім необхідним вимогам Кабінету Міністрів щодо прозорої сплати податків, відсутності заборгованостей та вагомого соціокультурного впливу. Подовження статусу дозволить менеджменту гурту й технічному персоналу, залученому до організації великих благодійних проєктів, мати стабільні умови для роботи.

Аналогічне рішення про успішне перепідтвердження статусу критичності зафіксовано і щодо ТОВ «Підпільний стендап». Власником та засновником цієї компанії є відомий український стендап-комік Святослав Загайкевич.

Як відомо, первинний статус критично важливих підприємств «Суперсиметрія» та «Підпільний стендап» отримали від Міністерства культури влітку 2025 року.

Згідно з наказами, ТОВ «Суперсиметрія» (компанія, що представляє права на всі твори гурту Океан Ельзи, засновник співак Святослав Вакарчук) і ТОВ «Підпільний стендап» (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

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Теги: Святослав Вакарчук бронювання від мобілізації Мінкульт стендап

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