Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Важкохворий Брюс Вілліс вперше за тривалий час показався на прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Брюс Вілліс показався на публіці після святкування 71-річчя
фото: Backgrid

Напередодні актору виповнився 71 рік

Американський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію, показався на прогулянці з другом. Актор вперше за тривалий час з’явився на публіці та потрапив під приціл камер шанувальників. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

71-річного Брюса Вілліса помітили під час поїздки автомобілем, коли він їхав вулицею Лос-Анджелесу. Він сидів поруч зі своїм другом, який керував автівкою.

Голлівудський актор мав гарний вигляд, зокрема він посміхався, спілкуючись із товаришем. Брюс Вілліс одягнув на прогулянку синю кофту на сіру футболку.

Брюса Вілліса помітили під час поїздки на автомобілі
фото: Backgrid

Легенда Голлівуду Брюс Вілліс найбільш відомий за ролями у серії бойовиків «Міцний горішок», фільмах «П'ятий елемент», «Кримінальне чтиво», «Шосте чуття» та «Армагеддон» та інших стрічках.

19 березня Брюс Вілліс відзначив свій день народження, йому виповнився 71 рік. Актора прийшла привітати його родина. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс. Зокрема, на кадрах з дня народження можна побачити, як Брюса Вілліса цілує та обіймає його трирічна онука Луетта, яка прийшла привітати свого дідуся.

З днем народження Брюса Вілліса також привітала його дружина модель Емма Хемінг. Вона опублікувала у мережі фото актора та доповнила його привітанням.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. Вона впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Деменція – хвороба, спричинена змінами у мозку, які викликають порушення розумових здібностей, пам’яті та опорно-рухового апарату. Вона має багато різних форм, одна з яких – хвороба Альцгеймера. Лобно-скронева деменція, або хвороба Піка, є рідкісною формою захворювання, яка викликає проблеми з поведінкою та мовою. Причини виникнення до кінця не вивчені, однак поки всі дослідження свідчать, що її спричиняє скупченням аномального білка в лобовій і скроневій частках головного мозку. Вважається, що вони пошкоджують клітини та перешкоджають їх правильній роботі.

До слова, легендарний актор Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того, як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати.дружина актора Емма Гемінг, заявила, що хоч це рішення і було непростим, воно стало необхідним для організації цілодобового медичного нагляду.

Читайте також:

Теги: Брюс Вілліс фото голлівудський актор актор хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua