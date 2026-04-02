Важкохворий Брюс Вілліс вперше за тривалий час показався на прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)

Напередодні актору виповнився 71 рік

Американський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію, показався на прогулянці з другом. Актор вперше за тривалий час з’явився на публіці та потрапив під приціл камер шанувальників. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

71-річного Брюса Вілліса помітили під час поїздки автомобілем, коли він їхав вулицею Лос-Анджелесу. Він сидів поруч зі своїм другом, який керував автівкою.

Голлівудський актор мав гарний вигляд, зокрема він посміхався, спілкуючись із товаришем. Брюс Вілліс одягнув на прогулянку синю кофту на сіру футболку.

Легенда Голлівуду Брюс Вілліс найбільш відомий за ролями у серії бойовиків «Міцний горішок», фільмах «П'ятий елемент», «Кримінальне чтиво», «Шосте чуття» та «Армагеддон» та інших стрічках.

19 березня Брюс Вілліс відзначив свій день народження, йому виповнився 71 рік. Актора прийшла привітати його родина. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс. Зокрема, на кадрах з дня народження можна побачити, як Брюса Вілліса цілує та обіймає його трирічна онука Луетта, яка прийшла привітати свого дідуся.

З днем народження Брюса Вілліса також привітала його дружина модель Емма Хемінг. Вона опублікувала у мережі фото актора та доповнила його привітанням.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. Вона впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Деменція – хвороба, спричинена змінами у мозку, які викликають порушення розумових здібностей, пам’яті та опорно-рухового апарату. Вона має багато різних форм, одна з яких – хвороба Альцгеймера. Лобно-скронева деменція, або хвороба Піка, є рідкісною формою захворювання, яка викликає проблеми з поведінкою та мовою. Причини виникнення до кінця не вивчені, однак поки всі дослідження свідчать, що її спричиняє скупченням аномального білка в лобовій і скроневій частках головного мозку. Вважається, що вони пошкоджують клітини та перешкоджають їх правильній роботі.

До слова, легендарний актор Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того, як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати.дружина актора Емма Гемінг, заявила, що хоч це рішення і було непростим, воно стало необхідним для організації цілодобового медичного нагляду.