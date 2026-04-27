Єгор Голівець
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
США, Китай і Росія витратили половину світових коштів на зброю
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Світові витрати на озброєння продовжують зростати вже одинадцятий рік поспіль, досягнувши нового максимуму у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з доповіддю, у 2025 році глобальні військові витрати зросли на 2,9% і сягнули $2,89 трлн. Їхня частка у світовому ВВП становила 2,5% – це найвищий показник із 2009 року.

Найбільшими витратами відзначилися США, Китай і Росія. Разом ці три країни забезпечили $1,48 трлн, або 51% усіх військових витрат у світі.

Водночас витрати США у 2025 році скоротилися до $954 млрд. Це пояснюється тим, що нові пакети військової допомоги Україні не були затверджені, на відміну від попередніх років, коли їхній обсяг був значно більшим.

Попри це, США продовжили інвестувати як у ядерний, так і в звичайний військовий потенціал. Такі кроки спрямовані на збереження стратегічного впливу у Західній півкулі та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Керівника Офісу президента Кирило Буданов заявив, що війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.

Наступним етапом має стати повна інтеграція штучного інтелекту у бойові системи. Саме сила на полі бою визначає можливості для дипломатії. За його словами, Україна не розглядає варіанти територіальних поступок або компромісів, які суперечать національним інтересам.

Читайте також:

Читайте також

Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем
Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем
31 березня, 23:26
Трамп заявив, що не переймається можливими воєнними злочинами
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
6 квiтня, 20:58
США вдарили по острову Харг: під атакою експорт нафти Ірану
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
7 квiтня, 15:44
За словами Левітт, Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою
Білий дім роз’яснив вимоги Трампа у питанні Ормузької протоки
9 квiтня, 07:07
У Нью-Йорку чоловік з мачете порізав трьох людей у метро
У Нью-Йорку чоловік з мачете порізав трьох людей у метро
12 квiтня, 02:59
Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю після нападок Трампа
Папа Римський після критики Трампа зробив різку заяву про фінансування війн
16 квiтня, 16:58
У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, і ще більше прямують туди
«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці
16 квiтня, 11:40
Керівник Офісу президента переконаний, що гарантувати безпеку цивільних має поліція та спецслужби
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
23 квiтня, 12:57
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Вчора, 01:45

Дрон вдарив біля ЗАЕС. Загинув співробітник станції
Дрон вдарив біля ЗАЕС. Загинув співробітник станції
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ
Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ
Сніг і шквали накрили Москву. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки
Сніг і шквали накрили Москву. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки
Операція проти наркотрафіку. США атакували судно в океані
Операція проти наркотрафіку. США атакували судно в океані

Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
