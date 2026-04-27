Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння

Понад половину світових витрат зосередили США, Китай і Росія

Світові витрати на озброєння продовжують зростати вже одинадцятий рік поспіль, досягнувши нового максимуму у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з доповіддю, у 2025 році глобальні військові витрати зросли на 2,9% і сягнули $2,89 трлн. Їхня частка у світовому ВВП становила 2,5% – це найвищий показник із 2009 року.

Найбільшими витратами відзначилися США, Китай і Росія. Разом ці три країни забезпечили $1,48 трлн, або 51% усіх військових витрат у світі.

Водночас витрати США у 2025 році скоротилися до $954 млрд. Це пояснюється тим, що нові пакети військової допомоги Україні не були затверджені, на відміну від попередніх років, коли їхній обсяг був значно більшим.

Попри це, США продовжили інвестувати як у ядерний, так і в звичайний військовий потенціал. Такі кроки спрямовані на збереження стратегічного впливу у Західній півкулі та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

