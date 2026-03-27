Трампу стало «нудно» через війну в Ірані: що відбувається в Білому домі

Радники говорять про страх заперечувати Трампу та розкол у команді президента

У Білому домі зростає напруга через суперечливі сигнали президента США Дональда Трампа щодо війни в Ірані та його бажання швидко оголосити перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання MS NOW.

За словами одного зі старших співробітників Білого дому, заяви Дональд Трамп про «вже виграну війну» з Іраном є «здебільшого гіперболою». Він зазначив, що президент прагне якнайшвидше оголосити про завершення кампанії та переключитися на інші питання. «Не те щоб він шкодував чи щось таке - йому просто трохи нудно і він хоче рухатись далі», – сказав чиновник на умовах анонімності.

Інший представник адміністрації підтвердив, що Трамп поступово зміщує фокус з іранського конфлікту на внутрішню політику, економіку та підготовку до майбутніх виборів.

Джерела описують помітний розкол у Білому домі щодо того, як комунікувати війну, яка затягується. Частина радників підтримує легковажний стиль, який використовує адміністрація, включно з публікаціями відео ударів із використанням елементів попкультури. Інші вважають такий підхід неприйнятним на тлі серйозності конфлікту.

Водночас співрозмовники видання наголошують, що в адміністрації панує атмосфера страху. Посадовці уникають відкритої критики або незгоди з позицією президента через побоювання втратити посади. «Так багато людей бояться опинитися на виході, що вони просто п’ють Кул-Ейд і погоджуються з усім», – заявив чиновник Білого дому.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп активно просуває ідею неминучого мирного врегулювання конфлікту з Іраном, заявляючи про готовність Тегерана до поступок. Попри публічний скептицизм іранської сторони, американський лідер стверджує, що Ісламська Республіка військово розгромлена і «благає» про угоду, але боїться внутрішньої реакції власного народу.

Водночас ситуація залишається напруженою: до регіону прямують тисячі американських військових, що створює ризик переходу до затяжної наземної операції, яка може підірвати передвиборчі обіцянки Трампа припинити «вічні війни».