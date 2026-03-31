Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За словами Джеймісона Гріра, Вашингтон поки не збирається виходити з організації
фото: AP

Торговий представник США стверджує, що СОТ «ніколи не була в змозі задовольняти потреби сьогодення»

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Світова організація торгівлі (СОТ) не здатна розв'язати основні проблеми глобальної торговельної системи. Водночас США поки не готові вийти з організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Грір пояснив, чи планує Вашингтон вийти зі СОТ після того, як міністри торгівлі на зустрічі в Камеруні не змогли домовитися про продовження мораторію на мита на електронну комерцію та просування деяких основних реформ.

«Я б просто сказав, що СОТ ніколи не була в змозі вирішити ці проблеми, пов’язані зі здатністю Світової організації торгівлі задовольняти потреби сьогодення – вирішувати структурні дисбаланси, валютні проблеми, величезний експортний профіцит інших країн, – і вона не буде рухатися вперед. Вона ледве може вирішити питання свого поточного порядку денного», – сказав Грір.

Посадовець зазначив, що США в столиці Камеруну висунули пропозиції реформ, критеріїв визначення того, які країни можуть отримати торговельні пільги для розвитку, а також щодо забезпечення можливості для країн коригувати свої тарифні ставки відповідно до основних національних інтересів. За його словами, з цього приводу існував майже консенсус, але такі країни, як Бразилія та Туреччина, зрештою виступили проти цього пакету.

Мораторій СОТ на мита на цифрову передачу даних у сфері електронної комерції закінчився після 28 років – на три роки менше, ніж вік самої СОТ – і очікувалося, що міністри відновлять переговори щодо його продовження в Женеві. Торговий представник пояснив, якщо мораторій не буде продовжено, США шукатимуть альтернативну багатосторонню угоду з «однодумними» країнами, щоб поновити його з метою збереження технологічних інновацій США.

До слова, Сполучені Штати призупинили внески до Світової організації торгівлі, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує зусилля щодо скорочення державних витрат.

Теги: СОТ США торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua