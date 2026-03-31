«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі

Торговий представник США стверджує, що СОТ «ніколи не була в змозі задовольняти потреби сьогодення»

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Світова організація торгівлі (СОТ) не здатна розв'язати основні проблеми глобальної торговельної системи. Водночас США поки не готові вийти з організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Грір пояснив, чи планує Вашингтон вийти зі СОТ після того, як міністри торгівлі на зустрічі в Камеруні не змогли домовитися про продовження мораторію на мита на електронну комерцію та просування деяких основних реформ.

«Я б просто сказав, що СОТ ніколи не була в змозі вирішити ці проблеми, пов’язані зі здатністю Світової організації торгівлі задовольняти потреби сьогодення – вирішувати структурні дисбаланси, валютні проблеми, величезний експортний профіцит інших країн, – і вона не буде рухатися вперед. Вона ледве може вирішити питання свого поточного порядку денного», – сказав Грір.

Посадовець зазначив, що США в столиці Камеруну висунули пропозиції реформ, критеріїв визначення того, які країни можуть отримати торговельні пільги для розвитку, а також щодо забезпечення можливості для країн коригувати свої тарифні ставки відповідно до основних національних інтересів. За його словами, з цього приводу існував майже консенсус, але такі країни, як Бразилія та Туреччина, зрештою виступили проти цього пакету.

Мораторій СОТ на мита на цифрову передачу даних у сфері електронної комерції закінчився після 28 років – на три роки менше, ніж вік самої СОТ – і очікувалося, що міністри відновлять переговори щодо його продовження в Женеві. Торговий представник пояснив, якщо мораторій не буде продовжено, США шукатимуть альтернативну багатосторонню угоду з «однодумними» країнами, щоб поновити його з метою збереження технологічних інновацій США.

До слова, Сполучені Штати призупинили внески до Світової організації торгівлі, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує зусилля щодо скорочення державних витрат.