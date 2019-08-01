Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты

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Алан Бадоев - не только талантливый режиссер и клипмейкер, но и успешный продюсер. Его артисты не сходят с первых строчек чартов, их все знают, о них все говорят

В интервью блогеру Андрею Остапчуку Алан Бадоев впервые рассказал, сколько зарабатывают его артисты. Также режиссер и продюсер приоткрыл тайны своего бизнеса, рассказал об особенностях многомиллионного контракта с китайцами и впервые поведал о своих страхах, что думает о премиях в Украине и почему одиночество – спутник по жизни Бадоева.

Так, по словам Бадоева, любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около трех миллионов долларов за год. Tayanna зарабатывает около трехсот тысяч долларов, но эти деньги всегда в обороте.

Алан убежден, что в будущем их заработки будут только увеличиваться.

«Я никогда не настроен на быстрый заработок, я в него не верю. Все, что пришло быстро, быстро уходит. Я люблю идти как танк – медленно, но верно», - признается Бадоев.

Рассказал продюсер и о своем гонораре. Удивляет то, что иногда Бадоев сознательно отказывается от него и работает исключительно потому, что чувствует большой потенциал артиста.

«Это происходит, когда я понимаю, что у людей нет пока денег, чтобы оплатить мой гонорар, но при этом я хочу поддержать их и создать с ними что-то стоящее. В таком случае это инвестиция моего таланта в талант других людей для того, чтобы у них появился шанс на выживание. А лимит бюджета моих работ неограничен. Были клипы с бюджетом в двести тысяч долларов, не так давно в триста шестьдесят тысяч, был большой музыкальный фильм из 9 новелл за более чем три миллиона долларов. Обычно, когда ко мне приходят люди, они готовы платить достаточно много за то, чтобы была создана конкретная идея, которая работает».